Доминик Барлоу («Сиксерс»): «Этим летом больше всего работаю над «трешкой» из угла»

Доминик Барлоу в восторге от прихода Леброна Джеймса.

23-летний тяжелый форвард Доминик Барлоу готовится к выступлению с Леброном Джеймсом. Молодого баскетболиста планируют регулярно использовать в качестве запасного центрового и одновременно ставят задачу растягивать пространство.

«Этим летом много работаю над «трешками» из угла. Он элитный распасовщик. Может выцелить тебя в любой ситуации. Будет привлекать много внимания, мне надо быть готовым бросать. Знаю, что мяч будет до меня доходить, и пасы будут элитными.

И бежать в отрыв. Давать траектории атаки. Будет здорово. Много вариантов в быстрых атаках и позиционных.

Сейчас попадать с дистанции – наиболее важно для меня. Растягивать пространство из углов – это совершенно другой вид на площадке, с учетом всего остального, что я могу делать.

Фокус в любом случае был на том, чтобы стать больше и сильнее. На пятерке и четверке – мы можем быть очень разнообразной командой. Готов играть там, где буду нужен.

Нашей команде нужны ожидания и давление, чтобы показать себя с лучшей стороны. У нас законченный состав. По сезону будут трудности, с которыми надо будет справиться, но все готовы вкладываться по максимуму», – заключил Барлоу.