«Фенербахче» неожиданно вышел в плюс на 3,8 миллиона евро по финансовым итогам сезона-2025/26

«Фенербахче» успешно провел сезон-2025/26 с точки зрения доходов.

«Фенербахче » отчитался о финансовых итогах сезона-2025/26, добившись неожиданного успеха.

Клуб планировал убыток в размере 5,7 миллиона евро, однако рост доходов с 28,8 млн до 39,9 млн в итоге привел к положительному балансу. Баскетбольный департамент завершил сезон в плюсе на 3,8 млн.

«Фенербахче» провел сверхуспешный в спортивном плане сезон-2024/25, победив в Евролиге, и национальных чемпионате и кубке. Прошедший год стал менее удачным, команда уступила чемпиону «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги.