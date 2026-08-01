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  4. «Фенербахче» неожиданно вышел в плюс на 3,8 миллиона евро по финансовым итогам сезона-2025/26

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«Фенербахче» неожиданно вышел в плюс на 3,8 миллиона евро по финансовым итогам сезона-2025/26
«Фенербахче» успешно провел сезон-2025/26 с точки зрения доходов.

«Фенербахче» отчитался о финансовых итогах сезона-2025/26, добившись неожиданного успеха.

Клуб планировал убыток в размере 5,7 миллиона евро, однако рост доходов с 28,8 млн до 39,9 млн в итоге привел к положительному балансу. Баскетбольный департамент завершил сезон в плюсе на 3,8 млн.

«Фенербахче» провел сверхуспешный в спортивном плане сезон-2024/25, победив в Евролиге, и национальных чемпионате и кубке. Прошедший год стал менее удачным, команда уступила чемпиону «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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Комментарии

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"Неожиданно" ))) пятихатку в кармане зимней куртки нашли? )
Вот они реальные цифры доходов клубов Евролиги.
Планировали убыток (суровые реалисты), но аж на 3,8 лимона по итогу в плюсе оказались и наверняка радости не было предела от такого подарка судьбы.
Очень красноречивая новость, которая никогда не соберёт много комментариев с жаркой дискуссией, потому что клуб не российский, а значит это другое.
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