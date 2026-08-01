  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Манреса» подписала американского форварда Тимми Аллена

0
«Манреса» подписала американского форварда Тимми Аллена
Тимми Аллен поможет «Манресе» в следующем сезоне.

Испанская «Манреса» сообщила о подписании 26-летнего форварда Тимми Аллена (198 см).

Американец не был выбран на драфте-2023, попробовал силы в G-лиге, выйдя на площадку в 5 матчах в рамках НБА за «Мемфис», после чего перебрался в Европу.

Прошлый сезон баскетболист завершил в ПАОКе, набирая 8,7 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи за 23 минуты в среднем в чемпионате Греции.

Аллен будет дебютировать в Еврокубке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Манресы»
logoЕврокубок
Тимми Аллен
logoчемпионат Испании
переходы
logoМанреса

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Партизан» подписал защитника Кайла Оллмана из 1-й символической сборной Еврокубка
Французский форвард Амин Нуа официально присоединится к «Уникахе»
Фото
«Ульм» усилил переднюю линию подписанием Симисола Шитту
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ви Джей Эджкомб: «Для меня Леброн – величайший игрок всех времен»
Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года
Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»
Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»
Ко всем новостям
Последние новости
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото
Дарон Рассел может выйти на рынок свободных агентов из-за финансовых проблем «Монако»