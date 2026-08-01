«Манреса» подписала американского форварда Тимми Аллена
Тимми Аллен поможет «Манресе» в следующем сезоне.
Испанская «Манреса» сообщила о подписании 26-летнего форварда Тимми Аллена (198 см).
Американец не был выбран на драфте-2023, попробовал силы в G-лиге, выйдя на площадку в 5 матчах в рамках НБА за «Мемфис», после чего перебрался в Европу.
Прошлый сезон баскетболист завершил в ПАОКе, набирая 8,7 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи за 23 минуты в среднем в чемпионате Греции.
Аллен будет дебютировать в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Манресы»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии