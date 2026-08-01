Шейк Милтон официально перешел в «Хапоэль Иерусалим»

«Хапоэль Иерусалим» подписал Шейка Милтона.

29-летний американский защитник Шейк Милтон (196 см) перешел в «Хапоэль Иерусалим ».

Игрок был выбран 54-м на драфте-2018 НБА и провел 7 сезонов в лиге, отыграв 359 матчей в «регулярках». Основной период его карьеры в турнире прошел в «Филадельфии» (2018-2023).

Прошлый сезон Милтон провел в «Партизане», набирая 6,9 очка, 2,4 передачи и 1,4 подбора в Евролиге.

В новой команде американец дебютирует в Еврокубке.