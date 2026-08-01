«Мурсия» не согласна с переходом Дэвида Деджулиуса в «Бешикташ» и собирается отстаивать свои права в ФИБА
«Мурсия» не согласовала уход Деджулиуса.
26-летний американский разыгрывающий Дэвид Деджулиус подписал новое соглашение с «Мурсией» весной, но потом заявил о выходе из него в одностороннем порядке. Клуб намеревался защищать свои права в ФИБА.
«Бешикташ» официально заявил о подписанном контракте с баскетболистом, однако испанцы уточнили, что вопрос с уходом Деджулиуса так и не был решен.
«Мурсия» по-прежнему намерена добиться решения вопроса в свою пользу, возможно, с помощью арбитража.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Мурсии»
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