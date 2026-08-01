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ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/2 финала. Франция уступила Италии в овертайме, Словения уверенно справилась с Испанией
Сегодня прошли полуфинальные матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Франция проиграла Италии, Словения уверенно справилась с Испанией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Италия, Тренто

Плей-офф 

1/2 финала

Франция – Италия – 77:80 ОТ (18:16, 12:16, 23:14, 11:18, 13:16)

1 августа. 19:00

Словения – Испания – 90:71 (17:16, 24:28, 17:11, 32:16)

1 августа. 21:30

За 5-8 места

Израиль – Греция – 64:84 (21:15, 12:22, 15:21, 16:26)

1 августа. 14:00

Германия  – Турция – 74:69 (19:18, 12:19, 27:20, 16:12)

1 августа. 16:30

За 9-12 места

Дания – Сербия – 54:70 (11:16, 11:19, 16:21, 16:14)

1 августа. 19:00

Эстония – Литва – 80:69 (24:22, 11:15, 23:17, 22:15)

1 августа. 21:30

За 13-16 места

Латвия – Болгария – 87:81 (22:25, 23:15, 25:21, 17:20)

1 августа. 14:00

Словакия – Австрия – 61:75 (11:20, 20:23, 16:10, 14:22)

1 августа. 16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Юниорский ЧЕ-2026
результаты
logoЮниорская сборная Словении по баскетболу
logoЮниорская сборная Франции по баскетболу
logoЮниорская сборная Италии по баскетболу
logoЮниорская сборная Испании по баскетболу

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