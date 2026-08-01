ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/2 финала. Франция уступила Италии в овертайме, Словения уверенно справилась с Испанией

Сегодня прошли полуфинальные матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Франция проиграла Италии, Словения уверенно справилась с Испанией. Чемпионат Европы Юноши (U18) Италия, Тренто Плей-офф 1/2 финала Франция – Италия – 77:80 ОТ (18:16, 12:16, 23:14, 11:18, 13:16) 1 августа. 19:00 Словения – Испания – 90:71 (17:16, 24:28, 17:11, 32:16) 1 августа. 21:30 За 5-8 места Израиль – Греция – 64:84 (21:15, 12:22, 15:21, 16:26) 1 августа. 14:00 Германия – Турция – 74:69 (19:18, 12:19, 27:20, 16:12) 1 августа. 16:30 За 9-12 места Дания – Сербия – 54:70 (11:16, 11:19, 16:21, 16:14) 1 августа. 19:00 Эстония – Литва – 80:69 (24:22, 11:15, 23:17, 22:15) 1 августа. 21:30 За 13-16 места Латвия – Болгария – 87:81 (22:25, 23:15, 25:21, 17:20) 1 августа. 14:00 Словакия – Австрия – 61:75 (11:20, 20:23, 16:10, 14:22) 1 августа. 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.