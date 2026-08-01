ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/2 финала. Франция уступила Италии в овертайме, Словения уверенно справилась с Испанией
Сегодня прошли полуфинальные матчи чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Франция проиграла Италии, Словения уверенно справилась с Испанией.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Италия, Тренто
Плей-офф
1/2 финала
Франция – Италия – 77:80 ОТ (18:16, 12:16, 23:14, 11:18, 13:16)
1 августа. 19:00
Словения – Испания – 90:71 (17:16, 24:28, 17:11, 32:16)
1 августа. 21:30
За 5-8 места
Израиль – Греция – 64:84 (21:15, 12:22, 15:21, 16:26)
1 августа. 14:00
Германия – Турция – 74:69 (19:18, 12:19, 27:20, 16:12)
1 августа. 16:30
За 9-12 места
Дания – Сербия – 54:70 (11:16, 11:19, 16:21, 16:14)
1 августа. 19:00
Эстония – Литва – 80:69 (24:22, 11:15, 23:17, 22:15)
1 августа. 21:30
За 13-16 места
Латвия – Болгария – 87:81 (22:25, 23:15, 25:21, 17:20)
1 августа. 14:00
Словакия – Австрия – 61:75 (11:20, 20:23, 16:10, 14:22)
1 августа. 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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