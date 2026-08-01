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  4. Гэри Пэйтон согласовал однолетний контракт на 3,9 миллиона с «Голден Стэйт»

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Гэри Пэйтон согласовал однолетний контракт на 3,9 миллиона с «Голден Стэйт»
«Уорриорз» сохранят Гэри Пэйтона.

Гэри Пэйтон останется в «Голден Стэйт». 33-летний защитник (188 см) подпишет однолетний контракт на 3,9 миллиона долларов.

Для Пэйтона это будет 7-й сезон в клубе и 11-й в НБА.

Защитник набирал 7,5 очка, 3,6 подбора и 1,7 передачи за 15,6 минуты в среднем в прошедшей «регулярке».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoГэри Пэйтон II

Комментарии

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По своему уже легенда воинов, все пути ведут в Сан Франциско, даже когда он ушел казалось на хороший контракт в Портленд, через полсезона обратно вернулся...
А там и Кемп подтянется
Ответleppyanen
А там и Кемп подтянется
И шремпф
Это хорошая новость которая ничего не меняет
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