Гэри Пэйтон согласовал однолетний контракт на 3,9 миллиона с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» сохранят Гэри Пэйтона.

Гэри Пэйтон останется в «Голден Стэйт». 33-летний защитник (188 см) подпишет однолетний контракт на 3,9 миллиона долларов.

Для Пэйтона это будет 7-й сезон в клубе и 11-й в НБА.

Защитник набирал 7,5 очка, 3,6 подбора и 1,7 передачи за 15,6 минуты в среднем в прошедшей «регулярке».