Железнодорожная компания Amtrak: «Если серьезно, Леброн Джеймс может взять любое место на нашем поезде в Филадельфию»
Amtrak прокомментировала будущую логистику Леброна Джеймса.
После перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс» в НБА начали обсуждать будущее место жительства форварда и его возможные перелеты из Нью-Йорка в Филадельфию. Использование вертолета может столкнуться с целым рядом трудностей.
К обсуждению присоединилась национальная железнодорожная компания Amtrak с настойчивым предложением сервиса и картинками своего скоростного поезда (1:25 в пути).
«Нравится?
Amtrak сегодня, король?
Если серьзно, ты можешь выбрать любое место на поезде».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Amtrak
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