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  4. Железнодорожная компания Amtrak: «Если серьезно, Леброн Джеймс может взять любое место на нашем поезде в Филадельфию»

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Железнодорожная компания Amtrak: «Если серьезно, Леброн Джеймс может взять любое место на нашем поезде в Филадельфию»
Amtrak прокомментировала будущую логистику Леброна Джеймса.

После перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс» в НБА начали обсуждать будущее место жительства форварда и его возможные перелеты из Нью-Йорка в Филадельфию. Использование вертолета может столкнуться с целым рядом трудностей.

К обсуждению присоединилась национальная железнодорожная компания Amtrak с настойчивым предложением сервиса и картинками своего скоростного поезда (1:25 в пути).

«Нравится?

Amtrak сегодня, король?

Если серьзно, ты можешь выбрать любое место на поезде».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Amtrak
logoЛеброн Джеймс
logoФиладельфия
logoНБА

Комментарии

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Голубой вагон бежит качается, скорый поезд набирает ход, Короля карьера не кончается, пусть он пертень в Филу привезёт
ОтветFree throw
Голубой вагон бежит качается, скорый поезд набирает ход, Короля карьера не кончается, пусть он пертень в Филу привезёт
Не короля а принцессу
ОтветAnSw33r
Не короля а принцессу
Принцесса тут только ты
Прикольно конечно получается, гастарбайтер Леброн Джеймс ежедневно добирается поездом до работы 1,5 часа
Плацкарт старому, нижнюю полку забронируют)
ОтветДмитрий Кузьмин
Плацкарт старому, нижнюю полку забронируют)
Боковушку
и Леброн выбрал место машиниста))
Целый вагон, не исключено
Проще уж тогда в филе жить чем так долго добираться на работу
Они ему Асела экспресс предлагают, Бостон-Вашингтон, единственный в США скоростной поезд, французского производства.
Тогда забейте место в плацкарте на боковушке на верху рядом с туалетом.
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