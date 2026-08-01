Железнодорожная компания Amtrak: «Если серьезно, Леброн Джеймс может взять любое место на нашем поезде в Филадельфию»

Amtrak прокомментировала будущую логистику Леброна Джеймса.

После перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс» в НБА начали обсуждать будущее место жительства форварда и его возможные перелеты из Нью-Йорка в Филадельфию . Использование вертолета может столкнуться с целым рядом трудностей.

К обсуждению присоединилась национальная железнодорожная компания Amtrak с настойчивым предложением сервиса и картинками своего скоростного поезда (1:25 в пути).

«Нравится?

Amtrak сегодня, король?

Если серьзно, ты можешь выбрать любое место на поезде».