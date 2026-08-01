Джереми Сохан подпишет однолетний контракт с «Портлендом»
Джереми Сохан перейдет в «Блэйзерс».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, 23-летний форвард Джереми Сохан (203 см) подпишет однолетний контракт с «Портлендом» в статусе свободного агента.
Сохан был выбран 9-м на драфте-2022 НБА и до последнего сезона выступал в «Сперс».
По ходу чемпионата он перешел в «Никс», с которыми выиграл титул чемпиона НБА.
На его счету в «Нью-Йорке» 2,8 очка и 2,1 подбора за 6,9 минуты в среднем в 16 матчах «регулярки».
Детали контракта пока неизвестны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
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Поляк побыл даже основным PG, чуть ли не единственным отвечающим за розыгрыш в некоторых матчах.
А без безграничного доверия деда, он сел на банку, ибо так и не появилось какого-то одного топового навыка.
Потенциал есть, но надо идти в слабую команду с большим игровым временем.