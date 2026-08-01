Джереми Сохан подпишет однолетний контракт с «Портлендом»

Джереми Сохан перейдет в «Блэйзерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 23-летний форвард Джереми Сохан (203 см) подпишет однолетний контракт с «Портлендом» в статусе свободного агента.

Сохан был выбран 9-м на драфте-2022 НБА и до последнего сезона выступал в «Сперс».

По ходу чемпионата он перешел в «Никс», с которыми выиграл титул чемпиона НБА.

На его счету в «Нью-Йорке» 2,8 очка и 2,1 подбора за 6,9 минуты в среднем в 16 матчах «регулярки».

Детали контракта пока неизвестны.