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  4. Джереми Сохан подпишет однолетний контракт с «Портлендом»

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Джереми Сохан подпишет однолетний контракт с «Портлендом»
Джереми Сохан перейдет в «Блэйзерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 23-летний форвард Джереми Сохан (203 см) подпишет однолетний контракт с «Портлендом» в статусе свободного агента.

Сохан был выбран 9-м на драфте-2022 НБА и до последнего сезона выступал в «Сперс».

По ходу чемпионата он перешел в «Никс», с которыми выиграл титул чемпиона НБА.

На его счету в «Нью-Йорке» 2,8 очка и 2,1 подбора за 6,9 минуты в среднем в 16 матчах «регулярки».

Детали контракта пока неизвестны.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoПортленд
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Комментарии

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Что с ним случилось? Вроде еще недавно в Сперс был мини-Родманом 2.0
ОтветJazzzz
Что с ним случилось? Вроде еще недавно в Сперс был мини-Родманом 2.0
ключевое - казалось
ОтветJazzzz
Что с ним случилось? Вроде еще недавно в Сперс был мини-Родманом 2.0
Поп позволял ему искать себя. Он видел в нем Кавая.
Поляк побыл даже основным PG, чуть ли не единственным отвечающим за розыгрыш в некоторых матчах.
А без безграничного доверия деда, он сел на банку, ибо так и не появилось какого-то одного топового навыка.
Потенциал есть, но надо идти в слабую команду с большим игровым временем.
Добавит чемпионское ДНК в команду
ОтветЛиллард унижатель!
Добавит чемпионское ДНК в команду
Добавит выручки Попа и чемпионское ДНК в команду :)
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