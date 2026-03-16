Макс Струс набрал 24 очка в дебютном матче сезона, вернувшись после перелома стопы

Струс провел первую для себя игру сезона.

Игра против «Далласа» стала для форварда «Кливленда» Макса Струса дебютной в сезоне. Баскетболист получил перелом стопы в межсезонье и пропустил первые 67 матчей «Кэвс».

Сегодня форвард отыграл 23 минуты и набрал 24 очка, реализовав 7 из 9 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также на его счету 8 подборов и 1 передача.

«Кэвс», уступавшие по ходу четвертой четверти 21 очко, проиграли встречу – 120:130.