  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Хуан Карлос Наварро покинул пост генменеджера «Барселоны» и стал послом клуба

0
Хуан Карлос Наварро покинул пост генменеджера «Барселоны» и стал послом клуба
Наварро сменил должность в «Барселоне».

Согласно официальному объявлению, Хуан Карлос Наварро покидает должность генерального менеджера «Барселоны». В рамках нового соглашения, продлевающего контракт до 2029 года, Наварро перейдет на роль посла клуба и наставника молодых игроков.

В своем заявлении «Барселона» подчеркнула важность Наварро для клуба, отметив его наследие как лучшего бомбардира и ассистента в истории команды в рамках испанской лиги.

Завершив профессиональную карьеру в 2018 году, Наварро вошел в руководство молодежной системы, а в 2021 году был повышен до генерального менеджера клуба.

Изменения последовали за разочаровывающим выступлением «Барселоны» в Евролиге, где она заняла 9-е место и вылетела из плей-ин. В национальном чемпионате команда дошла до финала, где уступила «Валенсии».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoХуан Карлос Наварро
logoчемпионат Испании
logoЕвролига
logoБарселона

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль: «Мы с «Барселоной» сейчас на разных волнах, лучше расстаться, пока не навредили друг другу»
Он и есть «Барселона»
Трибуна
Майк Джеймс: «Я – лучший игрок в истории Евролиги»
Рекомендуем
Главные новости
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Армони Брукс перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
«Валенсия» продала рекордные 11 900 абонементов на новый сезон
Ви Джей Эджкомб: «Для меня Леброн – величайший игрок всех времен»
Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года
Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»
Трендон Уотфорд близок к переходу в «Валенсию»
Ко всем новостям
Последние новости
Пэтти Миллс останется в «Виллербане»
«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта
Фото
Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Словения уверенно обыграла Италию
Джавон Фримен-Либерти договорился о контракте с «Бурсаспором»
Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»
Фото
Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА
Фото
Дарон Рассел может выйти на рынок свободных агентов из-за финансовых проблем «Монако»