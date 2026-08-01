Хуан Карлос Наварро покинул пост генменеджера «Барселоны» и стал послом клуба

Наварро сменил должность в «Барселоне».

Согласно официальному объявлению, Хуан Карлос Наварро покидает должность генерального менеджера «Барселоны». В рамках нового соглашения, продлевающего контракт до 2029 года, Наварро перейдет на роль посла клуба и наставника молодых игроков.

В своем заявлении «Барселона » подчеркнула важность Наварро для клуба, отметив его наследие как лучшего бомбардира и ассистента в истории команды в рамках испанской лиги.

Завершив профессиональную карьеру в 2018 году, Наварро вошел в руководство молодежной системы, а в 2021 году был повышен до генерального менеджера клуба.

Изменения последовали за разочаровывающим выступлением «Барселоны» в Евролиге, где она заняла 9-е место и вылетела из плей-ин. В национальном чемпионате команда дошла до финала, где уступила «Валенсии».