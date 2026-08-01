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«Хапоэль Тель-Авив» подписал Юджина Джермана
Юджин Джерман продолжит карьеру в «Хапоэле».

«Хапоэль Тель-Авив» официально объявил о подписании 28-летнего американского разыгрывающего Юджина Джермана (183 см).

Сезон-2026/27 станет дебютным в Евролиге для баскетболиста. 

В последний раз Джерман выступал в Европе в сезоне-2023/24 в турецком «Меркезефенди». С 2024 по 2026 год он играл за «Пекин» в Китае (18,3 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в прошедшем чемпионате).

«Юджин может по-разному набирать очки и помогать в разных областях. Они понимает важность шага в своей карьере и очень мотивирован развиваться с нашим замечательным составом», – заявил главный тренер Димитрис Итудис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
Юджин Джерман
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