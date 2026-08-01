Джозеф Цай разводится, процесс не повлияет на работу «Нетс» и «Либерти»

Джозеф Цай и Клара Ву Цай разводятся.

Джозеф Цай и Клара Ву Цай официально оформляют свой развод. Пара рассказала о мирном расставании на фоне отношений, перешедших в деловые.

Семья Цай заявляет об отсутствии каких-либо изменений в работе спортивных активов. Джозеф и Клара останутся председателем и вицепредседателем управляющей компании Brooklyn Sports & Entertainment и сохранят должности управляющих в «Нетс» и «Либерти» соответственно.