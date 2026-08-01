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  4. Джозеф Цай разводится, процесс не повлияет на работу «Нетс» и «Либерти»

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Джозеф Цай разводится, процесс не повлияет на работу «Нетс» и «Либерти»
Джозеф Цай и Клара Ву Цай разводятся.

Джозеф Цай и Клара Ву Цай официально оформляют свой развод. Пара рассказала о мирном расставании на фоне отношений, перешедших в деловые.

Семья Цай заявляет об отсутствии каких-либо изменений в работе спортивных активов. Джозеф и Клара останутся председателем и вицепредседателем управляющей компании Brooklyn Sports & Entertainment и сохранят должности управляющих в «Нетс» и «Либерти» соответственно.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
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Джозеф Цай
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Комментарии

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Логичным было бы жене "Либерти" оставить, а себе - "Нетс".
ОтветHack-a-Curry
Логичным было бы жене "Либерти" оставить, а себе - "Нетс".
там так и пишут, но пока, на фоне развода, явно внимание к франшизе будет сильно меньше...
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