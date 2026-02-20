8

«Лейкерс» покажут статую Пэта Райли в воскресенье перед матчем с «Бостоном»

Пэт Райли получит статую в Лос-Анджелесе.

«Лейкерс» увековечат вклад Пэта Райли в историю клуба статуей перед своей ареной. Райли присоединится к Элджину Бэйлору, Кобе Брайанту, Чику Херну, Мэджику Джонсону, Шакилу О’Нилу, Кариму Абдул-Джаббару и Джерри Уэсту.

Церемония пройдет перед встречей с «Бостоном» в воскресенье.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал выбор времени.

«Надеялись, что будем там. Сначала я не понял, почему не приурочили к нашему визиту. Но на самом деле приезд «Селтикс» подходит еще лучше. Обычно не болею за другие команды, но я унаследовал отношение к «Селтикс» от Райли. Так что надеюсь, что все окончится на позитивной ноте для «Лейкерс» после церемонии», – заявил тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
Почему он а не Фил Джексон?
Ответ risend
Почему он а не Фил Джексон?
Почему он, а не я?!!!!!!!!!!!!
Ответ risend
Почему он а не Фил Джексон?
Филу тоже не мешало бы поставить статую
В Майами тоже надо будет установить статую
Ответ Плейбуки Дока Риверса
В Майами тоже надо будет установить статую
он уже как статуя там и работает... только голубей пока не подпускают
там что музей статуй уже?
