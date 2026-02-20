«Лейкерс» покажут статую Пэта Райли в воскресенье перед матчем с «Бостоном»
Пэт Райли получит статую в Лос-Анджелесе.
«Лейкерс» увековечат вклад Пэта Райли в историю клуба статуей перед своей ареной. Райли присоединится к Элджину Бэйлору, Кобе Брайанту, Чику Херну, Мэджику Джонсону, Шакилу О’Нилу, Кариму Абдул-Джаббару и Джерри Уэсту.
Церемония пройдет перед встречей с «Бостоном» в воскресенье.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал выбор времени.
«Надеялись, что будем там. Сначала я не понял, почему не приурочили к нашему визиту. Но на самом деле приезд «Селтикс» подходит еще лучше. Обычно не болею за другие команды, но я унаследовал отношение к «Селтикс» от Райли. Так что надеюсь, что все окончится на позитивной ноте для «Лейкерс» после церемонии», – заявил тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
Заслужил !
Почему он а не Фил Джексон?
Почему он, а не я?!!!!!!!!!!!!
Филу тоже не мешало бы поставить статую
В Майами тоже надо будет установить статую
он уже как статуя там и работает... только голубей пока не подпускают
там что музей статуй уже?
