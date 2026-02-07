Эрик Споэльстра о поражении от «Бостона»: «Не знаю, мы перепробовали все»

Эрик Споэльстра прокомментировал обидный провал в игре с «Селтикс».

«Хит» упустили преимущество в 21 очко по итогам первой четверти и уступили со счетом 96:98.

Главного тренера Эрика Споэльстру попросили рассказать о проблемах в 3-й четверти (15:36).

«Не знаю, мы перепробовали все.

Ситуация была немного хаотичной. Пелле Ларссон выбыл прямо перед началом второй половины (ушиб локтя). Норману Пауэллу пришлось ненадолго уйти (МРТ пальца). Но это не оправдание.

Все началось с проигранного подбора после их штрафного. В лиге много сложных элементов. Но мы не смогли вытеснить их из-под кольца. Все хорошо знают, что расслабленность и недостаток концентрации в 3-й четверти – наша главная проблема, с которой мы воюем. Это был один из самых разочаровывающих эпизодов.

Парни стараются, нам не нужна моральная победа. Жаль, но мы используем этот опыт, чтобы стать лучше. Это нас мотивирует», – заключил Споэльстра.