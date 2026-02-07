5

Эрик Споэльстра о поражении от «Бостона»: «Не знаю, мы перепробовали все»

Эрик Споэльстра прокомментировал обидный провал в игре с «Селтикс».

«Хит» упустили преимущество в 21 очко по итогам первой четверти и уступили со счетом 96:98.

Главного тренера Эрика Споэльстру попросили рассказать о проблемах в 3-й четверти (15:36).

«Не знаю, мы перепробовали все.

Ситуация была немного хаотичной. Пелле Ларссон выбыл прямо перед началом второй половины (ушиб локтя). Норману Пауэллу пришлось ненадолго уйти (МРТ пальца). Но это не оправдание.

Все началось с проигранного подбора после их штрафного. В лиге много сложных элементов. Но мы не смогли вытеснить их из-под кольца. Все хорошо знают, что расслабленность и недостаток концентрации в 3-й четверти – наша главная проблема, с которой мы воюем. Это был один из самых разочаровывающих эпизодов.

Парни стараются, нам не нужна моральная победа. Жаль, но мы используем этот опыт, чтобы стать лучше. Это нас мотивирует», – заключил Споэльстра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
Не пробовали Голдина! Тем более когда нужно было вытеснить Бостон из-под кольца)
ты не пробовал выпустить уэйра на достойные минуты
ты не пробовал не давать минуты бездарному йовичу
ты не пробовал не убивать менталку нашему лучшему молодому игроку (уйэр)

если че во время матча бэм чет орал, и комментатор бостона сказал что игрок недоволен этой ротацией
Вот именно, именно в 3 четверти зачастую проваливаются...
