«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
Педулла и Омьер присоединились к «Клипперс».
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Клипперс» подписали двусторонние контракты с защитником Шоном Педуллой (23 года, 185 см) и форвардом Норчадом Омье (24 года, 201 см)
В составе команды фарм-клуба «Портленда» в G-лиге Педулла набирал в среднем 19,7 очка и 5,3 передачи.
Омье в текущем сезоне демонстрировал показатели в 18,5 очка и 11,1 подбора за фарм-клуб «Кливленда».
После этих подписаний «Клипперс» полностью укомплектовали состав.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Джейка Фишера
Похоже финалист от запада определился.
