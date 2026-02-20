0

Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию

Евролига выписала дисциплинарные санкции.

Евролига объявила о дисциплинарных решениях по итогам инцидентов, произошедших в 26-м и 28-м турах регулярного сезона-2025/26. Санкции были применены в отношении нескольких клубов, тренеров и игрока за нарушения Дисциплинарного кодекса Евролиги.

Главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло оштрафован на 5000 евро за критические высказывания в адрес судейства после матча с «Панатинаикосом».

Аналогичный штраф в размере 5000 евро получил наставник «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас за комментарии о работе арбитров после встречи с «Дубаем».

«Партизан» оштрафован на 7500 евро за броски предметов болельщиками во время игры против «Реала».

Более серьезные взыскания на общую сумму 22000 евро наложены на «Панатинаикос». Штрафы связаны с рядом нарушений в матче против стамбульского «Фенербахче», включая использование лазерных указок, оскорбительное поведение фанатов, бросание предметов на паркет и ненадлежащую работу службы безопасности.

Кроме того, игрок «Панатинаикоса» Матиас Лессор дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 8000 евро за свое поведение в той же встрече против «Фенербахче».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Евролиги
