Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»

Лэйкоб развеял слухи о возможном обмене Грина.

Мажоритарный владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб опроверг информацию о том, что клуб пытался обменять форварда Дрэймонда Грина в минувший дедлайн.

«Я могу сказать вам точно: его никоим образом не «выставляли на рынок». Он – ключевая фигура нашего клуба. Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Это можно сделать только в крайнем случае, если ты получаешь взамен невероятные активы и усиливаешь команду.

Даже сам Дрэймонд говорил, что понимает это. На такие вещи приходится обращать внимание. Но его имя никогда напрямую не обсуждалось с другой командой. И в этом состоит правда», – сказал Лэйкоб.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The San Francisco Standard
Ответ totocash
https://memchik.ru/images/memes/07f37c0fb58ed56f376171d6d8c1325be4050f5e.jpg
Да-да, все это именно так и прочитали....
Спортс, когда уже можно будет прикладывать изображения к комментариям((
Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – нахрен никому не нужен
Да все всё понимают. Грина меня не хотели, но ради Янниса бы отдали. И руководство, и Грин понимали, что это логично
Ответ Nbw77785
Да все всё понимают. Грина меня не хотели, но ради Янниса бы отдали. И руководство, и Грин понимали, что это логично
Янниса хаха, да милуоки грека за 3-х таких гринов не отдали бы....)))))
Ответ Дядя Санжар
Янниса хаха, да милуоки грека за 3-х таких гринов не отдали бы....)))))
Так не из-за Грина же бы брали, а из-за пиков)
потому что он никому не нужен
Нельзя, потому что тогда он может бить по яйцам уже Карри и наотмашь раскулачивать Подземски
Грин легенда команды, понятно можно. Но, чтобы совершился поход за ещё одним кольцом, он со своей зарплатой, уровнем игры и поведением сейчас больше мешает, чем помогает. Или его зарплату надо урезать, или расставаться.
Джо увидишь этот грин вам еще много крови попьет, вы его устанете выгонять из клуба даже когда он совсем перестанет играть, потому что он вас всех зашугал....)))))
"Просто так" и не надо. Хотелось бы с особым цинизмом.
Прямо цитата Боромира.
