Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»

Лэйкоб развеял слухи о возможном обмене Грина.

Мажоритарный владелец «Голден Стэйт » Джо Лэйкоб опроверг информацию о том, что клуб пытался обменять форварда Дрэймонда Грина в минувший дедлайн.

«Я могу сказать вам точно: его никоим образом не «выставляли на рынок». Он – ключевая фигура нашего клуба. Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Это можно сделать только в крайнем случае, если ты получаешь взамен невероятные активы и усиливаешь команду.

Даже сам Дрэймонд говорил, что понимает это. На такие вещи приходится обращать внимание. Но его имя никогда напрямую не обсуждалось с другой командой. И в этом состоит правда», – сказал Лэйкоб.