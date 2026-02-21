Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» разгромил «Пари НН» (106:77), на счету форварда красноярцев Данило Тасича 22 очка, 7 подборов и 5 передач (8 из 11 с игры, 3 из 4 трехочковых, 3 из 5 штрафных).
«Автодор» крупно проиграл УНИКСу.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 25-3, Зенит – 19-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-16, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 12-16, Пари Нижний Новгород – 8-21, Автодор – 5-24, Самара – 2-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Беленицкого большие проблемы с бросками, уверенности вообще нет🤷 Сегодня вывели на открытый 3-х очковый бросок...в итоге сквозняк. Теперь и штрафные также бросает🙈🤦
