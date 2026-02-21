Чет Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: «Не, мне и тут хорошо»

Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: Не, мне и тут хорошо.

Во время Матча всех звезд один из фанатов «Лейкерс » предложил центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену присоединиться к «озерникам».

«Не, мне и тут хорошо», – ответил центровой.

В текущем сезоне Холмгрен впервые попал на Матч звезд и набирает в среднем 17,4 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота, реализуя 55,9% бросков с игры.