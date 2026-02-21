Чет Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: «Не, мне и тут хорошо»
Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: Не, мне и тут хорошо.
Во время Матча всех звезд один из фанатов «Лейкерс» предложил центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену присоединиться к «озерникам».
«Не, мне и тут хорошо», – ответил центровой.
В текущем сезоне Холмгрен впервые попал на Матч звезд и набирает в среднем 17,4 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота, реализуя 55,9% бросков с игры.
Тут коллектив, химия, статус, хорошие шансы на построение династии даже, деньги, в конце концов.
А что в ЛАЛ? Большой город? Большой рынок? Стрипухи? Дискачи? А оно ему надо?
Не всем нравятся большие города, а большой рынок в эпоху интернета- такое себе преимущество.