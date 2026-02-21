10

Чет Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: «Не, мне и тут хорошо»

Холмгрен о переходе в «Лейкерс»: Не, мне и тут хорошо.

Во время Матча всех звезд один из фанатов «Лейкерс» предложил центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену присоединиться к «озерникам».

«Не, мне и тут хорошо», – ответил центровой.

В текущем сезоне Холмгрен впервые попал на Матч звезд и набирает в среднем 17,4 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота, реализуя 55,9% бросков с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
logoЛейкерс
logoНБА
logoЧет Холмгрен
logoОклахома-Сити
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно, на горбу шая и с максималкой
В Лейкерс за 10 игр станет ясно, что он никакой не ДПой)
Дословный перевод: "нас и тут неплохо кормят..." :-)
Зачем ему идти на понижение? Если только деньгами накидают
Потеряет в деньгах тогда
А зачем ему в ЛАЛ?
Тут коллектив, химия, статус, хорошие шансы на построение династии даже, деньги, в конце концов.
А что в ЛАЛ? Большой город? Большой рынок? Стрипухи? Дискачи? А оно ему надо?
Не всем нравятся большие города, а большой рынок в эпоху интернета- такое себе преимущество.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стадион какого клуба отлично бы украсил этот букет? И другие ассоциации со спортом в подарках
20 февраля, 21:30
«Лейкерс» покажут статую Пэта Райли в воскресенье перед матчем с «Бостоном»
20 февраля, 19:10
Шэй Гилджес-Александер упрочил лидерство в борьбе за MVP по итогам второго предварительного голосования ESPN
20 февраля, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем