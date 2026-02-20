«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА

«Ритас» официально объявил о своих амбициях.

«Ритас» выступает в Лиге чемпионов. Клуб из Вильнюса нацелился на присоединение к будущему европейскому турниру от НБА , который будет организовываться в сотрудничестве с ФИБА.

«Ритас » официально объявляет о стратегических амбициях по интеграции в будущую европейскую лигу НБА. Сотрудничество между НБА и ФИБА является исторической возможностью оформить ландшафт европейского баскетбола и сделать первые шаги в новую эру игры на континенте.

Проект ставит своей целью раскрыть существенный коммерческий потенциал европейского рынка. «Ритас» готов занять место во главе этого движения с уверенностью в том, что деловая и операционная модель НБА поможет переопределить стандарты клубного баскетбола в Европе.

Клуб уже провел продуктивную встречу с муниципалитетом. Обе стороны сошлись в оценке этой возможности, которая укрепит роль Вильнюса в качестве регионального лидера, привлечет инвестиции и укрепит деловые связи столицы», – заявил клуб в пресс-релизе.

«Мы действуем в рамках ФИБА и находимся в шаге от нового проекта. Европейск ий рынок сильно недооценен. Экономические возможности и баскетбольное наследие Вильнюса должны сделать его флагманом развития региона», – рассудил исполнительный директор Мартин Гига.