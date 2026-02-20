  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
2

«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА

«Ритас» официально объявил о своих амбициях.

«Ритас» выступает в Лиге чемпионов. Клуб из Вильнюса нацелился на присоединение к будущему европейскому турниру от НБА, который будет организовываться в сотрудничестве с ФИБА.

«Ритас» официально объявляет о стратегических амбициях по интеграции в будущую европейскую лигу НБА. Сотрудничество между НБА и ФИБА является исторической возможностью оформить ландшафт европейского баскетбола и сделать первые шаги в новую эру игры на континенте.

Проект ставит своей целью раскрыть существенный коммерческий потенциал европейского рынка. «Ритас» готов занять место во главе этого движения с уверенностью в том, что деловая и операционная модель НБА поможет переопределить стандарты клубного баскетбола в Европе.

Клуб уже провел продуктивную встречу с муниципалитетом. Обе стороны сошлись в оценке этой возможности, которая укрепит роль Вильнюса в качестве регионального лидера, привлечет инвестиции и укрепит деловые связи столицы», – заявил клуб в пресс-релизе.

«Мы действуем в рамках ФИБА и находимся в шаге от нового проекта. Европейский рынок сильно недооценен. Экономические возможности и баскетбольное наследие Вильнюса должны сделать его флагманом развития региона», – рассудил исполнительный директор Мартин Гига.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Ритаса»
logoРитас
logoНБА
logoФИБА
Лига Европы под эгидой НБА
Лига чемпионов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что, вашу мать, курят эти литовцы?🤣🤣
А разве их собирались брать на постоянной основе? Помню, шла речь про клубы из Англии, Франции и Германии. А Литвы в списке не было.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент канала NBC Sports о европейском проекте НБА: «Мы верим в лигу, все, чего она касается, превращается в золото»
20 февраля, 17:18
Карл-Энтони Таунс: «Я бы рассмотрел вариант с выступлением в европейском проекте НБА»
18 февраля, 15:28
Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Во всей этой «движухе» больше пиара, чем реальных действий»
18 февраля, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем