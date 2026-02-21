Никола Йокич набрал 32+9+7 за 29 минут

Йокич был близок к трипл-даблу за 29 минут на паркете.

Центровой «Денвера » Никола Йокич стал самым результативным игроком матча против «Портленда », набрав 32 очка за 29 минут.

Серб реализовал 10 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных, добавив к этому 9 подборов и 7 передач при 4 потерях.

«Наггетс» разгромили «Блэйзерс» – 157:103.