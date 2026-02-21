Никола Йокич набрал 32+9+7 за 29 минут
Йокич был близок к трипл-даблу за 29 минут на паркете.
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком матча против «Портленда», набрав 32 очка за 29 минут.
Серб реализовал 10 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных, добавив к этому 9 подборов и 7 передач при 4 потерях.
«Наггетс» разгромили «Блэйзерс» – 157:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Такими темпами он будет лидером сезона по потерям.
Да просто ему не надо столько мяч таскать, отдай Джамалу, Брауну, Джонсону, пускай они его переводят на чужую половину, а Йокич уже будет пасовать или забивать с получения
Никола видимо хорошо отметил день рождения.
