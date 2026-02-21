Видео
Никола Йокич набрал 32+9+7 за 29 минут

Йокич был близок к трипл-даблу за 29 минут на паркете.

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком матча против «Портленда», набрав 32 очка за 29 минут.

Серб реализовал 10 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных, добавив к этому 9 подборов и 7 передач при 4 потерях.

«Наггетс» разгромили «Блэйзерс» – 157:103.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Такими темпами он будет лидером сезона по потерям.
Такими темпами он будет лидером сезона по потерям.
Да просто ему не надо столько мяч таскать, отдай Джамалу, Брауну, Джонсону, пускай они его переводят на чужую половину, а Йокич уже будет пасовать или забивать с получения
Никола видимо хорошо отметил день рождения.
