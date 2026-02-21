Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации

Гобер заработал дисквалификацию после очередного неспортивного фола.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер пропустит одну игру из-за дисквалификации после того, как получил неспортивный фол в матче против «Далласа ».

В борьбе за подбор за 29,8 секунды до конца первой половины игры Гобер взмахнул правой рукой и попал Марвину Бэгли в шею. Судьи просмотрели эпизод и наказали французского бигмена неспортивным фолом первой степени.

Если руководство лиги не понизит статус этого нарушения, Гобер автоматически пропустит один матч и не сыграет в против «Филадельфии». За этот неспортивный фол против Бэгли он получил седьмое очко неспортивных фолов.

Если наказание останется в силе, любой последующий неспортивный фол, независимо от степени, приведет к автоматической двухматчевой дисквалификации.

В январе Гобер уже пропускал одну игру из-за дисквалификации, когда достиг отметки в шесть очков за неспортивные фолы.

Сыграв в 54 матчах этого сезона, центровой набирает в среднем 11 очков, 11,2 подбора и 1,6 блок-шота.