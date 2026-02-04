НБА. «Детройт» справился с «Денвером», «Оклахома» разгромила «Орландо» с «+36» и другие результаты
4 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
«Детройт» победил «Денвер». «Оклахома» разгромила «Орландо».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
72 комментария
Коллиер 48 минут без замен - 22 ассиста на 2 потери, мощь.
И в самых простейших ситуациях буквально швыряет мяч в партнера и от него он летит хуже чем от бетонной стены
Очень давно не было такого мощного 1 номера
Юта Джарена Джексона - с Индианой