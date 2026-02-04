  • Спортс
  НБА. «Детройт» справился с «Денвером», «Оклахома» разгромила «Орландо» с «+36» и другие результаты
НБА. «Детройт» справился с «Денвером», «Оклахома» разгромила «Орландо» с «+36» и другие результаты

4 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Детройт» победил «Денвер». «Оклахома» разгромила «Орландо».

Опубликовал: opimakh.ilya
Бруклин Дёмина против Лейкерс Лосанджелиса
Ответ Николай Йокич MVP
Бруклин Дёмина против Лейкерс Лосанджелиса
Я не знал, что Демину принадлежит весь Бруклин. Молодец пацан. Наш слон.
Юта отожгла как всемером!
Коллиер 48 минут без замен - 22 ассиста на 2 потери, мощь.
Ответ Алексей Виноградов
Юта отожгла как всемером! Коллиер 48 минут без замен - 22 ассиста на 2 потери, мощь.
Справедливости ради, у Индианы состав был далек от оптимального
Передачи Демина это какой то ад,он пасует так будто у него обе руки сразу полностью сломаны
И в самых простейших ситуациях буквально швыряет мяч в партнера и от него он летит хуже чем от бетонной стены
Ответ Alexey 222
Передачи Демина это какой то ад,он пасует так будто у него обе руки сразу полностью сломаны И в самых простейших ситуациях буквально швыряет мяч в партнера и от него он летит хуже чем от бетонной стены
Просто обе правые)
Флэгг такими темпами в следующем году уже в топ-10 лиги будет привет Саррам с Рисаше передавать.
Ответ Алексей Виноградов
Флэгг такими темпами в следующем году уже в топ-10 лиги будет привет Саррам с Рисаше передавать.
Слушай, а так если глянуть, то ШГА, Йокич, Янис, Дончич, Карри, Дюрант, Эдвардс, Вемба, уже 8, остаются Браун, вопрос каким вернётся Тейтум, и люди типа Макси, Митчела, Кавая, Брансон, Букер. В Принципе он сейчас вообще не хуже них...

Очень давно не было такого мощного 1 номера
Ответ Алексей Виноградов
Флэгг такими темпами в следующем году уже в топ-10 лиги будет привет Саррам с Рисаше передавать.
как бы не Дончичу))
Бостон Вучевича сыграет в гостях с Далласом
Юта Джарена Джексона - с Индианой
Какие нафиг матчи, когда такие обмены идут?
Борода в Кливленде на Гарланда
Ответ Klaudio Pizsarov
Борода в Кливленде на Гарланда
Как болельщик Кливленда: зачем????
Ответ MTZ_2022
Как болельщик Кливленда: зачем????
Если не понимаешь - то ты не болельщик Кливленда
За Орландо массажисты с экипировщиками играют. 24 очка за 1,5 четверти накидали.
Санз конечно с победой, но творить дичь на последней минуте 4й четверти не стоит.
Финики какие молодцы, прилично проигрывали по разнице, а теперь ведут много.
