Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо», УГМК обыграл «Спарту энд К» и другие результаты

Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошли шесть матчей.

«Надежда» дома проиграла курскому «Динамо», УГМК на выезде победил «Спарту энд К». Женщины Премьер-лига Игры за 1-6 места Динамо Москва – Ника – 97:98 (26:21, 20:21, 26:31, 25:25) 19 февраля . 16.00 Надежда – Динамо Курск – 53:64 (17:21, 13:19, 10:21, 13:3) 19 февраля . 17.00 Спарта энд К – УГМК – 60:88 (13:21, 12:21, 20:24, 15:22) 19 февраля . 18.00 Игры за 7-12 места Динамо Новосибирск – Енисей – 44:71 (10:10, 15:17, 11:18, 8:26) 19 февраля . 15.00 Нефтяник – Самара – 68:64 (25:18, 10:15, 16:9, 17:22) 19 февраля . 17.00 Энергия – МБА – 59:71 (6:18, 18:23, 19:12, 16:18) 19 февраля . 18.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.