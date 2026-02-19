  • Спортс
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо», УГМК обыграл «Спарту энд К» и другие результаты

Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошли шесть матчей.

«Надежда» дома проиграла курскому «Динамо», УГМК на выезде победил «Спарту энд К».

Женщины

Премьер-лига

Игры за 1-6 места

Динамо МоскваНика – 97:98 (26:21, 20:21, 26:31, 25:25)

19 февраля. 16.00

НадеждаДинамо Курск – 53:64 (17:21, 13:19, 10:21, 13:3)

19 февраля. 17.00

Спарта энд К – УГМК – 60:88 (13:21, 12:21, 20:24, 15:22)

19 февраля. 18.00

Игры за 7-12 места

Динамо Новосибирск – Енисей – 44:71 (10:10, 15:17, 11:18, 8:26)

19 февраля. 15.00

Нефтяник – Самара – 68:64 (25:18, 10:15, 16:9, 17:22)

19 февраля. 17.00

Энергия – МБА – 59:71 (6:18, 18:23, 19:12, 16:18)

19 февраля. 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
