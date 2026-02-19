Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо», УГМК обыграл «Спарту энд К» и другие результаты
Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошли шесть матчей.
«Надежда» дома проиграла курскому «Динамо», УГМК на выезде победил «Спарту энд К».
Женщины
Премьер-лига
Игры за 1-6 места
Динамо Москва – Ника – 97:98 (26:21, 20:21, 26:31, 25:25)
19 февраля. 16.00
Надежда – Динамо Курск – 53:64 (17:21, 13:19, 10:21, 13:3)
19 февраля. 17.00
Спарта энд К – УГМК – 60:88 (13:21, 12:21, 20:24, 15:22)
19 февраля. 18.00
Игры за 7-12 места
Динамо Новосибирск – Енисей – 44:71 (10:10, 15:17, 11:18, 8:26)
19 февраля. 15.00
Нефтяник – Самара – 68:64 (25:18, 10:15, 16:9, 17:22)
19 февраля. 17.00
Энергия – МБА – 59:71 (6:18, 18:23, 19:12, 16:18)
19 февраля. 18.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
