Постер-данки Наза Рида и Джамира Уоткинса стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 20 февраля.
В топ-10 хайлйтов, составленный лигой, среди прочих попали центровой «Кливленда» Томас Брайант, центровой «Миннесоты» Наз Рид и защитник «Вашингтона» Джамир Уоткинс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
2 комментария
Ощущение, что все это последствия запрета маскулинного празднования. Разрешили только в дебильную горилла позу вставать после блокаданка
У Миннесоты паркет стал такого цвета, будто бы там черничное варенье пролилось.
