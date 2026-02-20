Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби

Егор Амосов и Илья Фролов попробуют силы в молодежном турнире от Евролиги.

Форвард Егор Амосов и центровой Илья Фролов заявлены в составе «Реала » на второй этап квалификации молодежного турнира от Евролиги Adidas NextGen.

Турнир пройдет в Абу-Даби с 27 февраля по 1 марта. «Реал» находится в группе А с «Арисом », «Монако » и «Дубаем ».

Победители четырех квалификаций встретятся на итоговом этапе во время «Финала четырех» Евролиги в Афинах.