Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
Егор Амосов и Илья Фролов попробуют силы в молодежном турнире от Евролиги.
Форвард Егор Амосов и центровой Илья Фролов заявлены в составе «Реала» на второй этап квалификации молодежного турнира от Евролиги Adidas NextGen.
Турнир пройдет в Абу-Даби с 27 февраля по 1 марта. «Реал» находится в группе А с «Арисом», «Монако» и «Дубаем».
Победители четырех квалификаций встретятся на итоговом этапе во время «Финала четырех» Евролиги в Афинах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
