  Леброн Джеймс рассыпался в комплиментах Каваю Ленарду: «Он один из лучших игроков в истории. Он великолепен»
18

Леброн Джеймс рассыпался в комплиментах Каваю Ленарду: «Он один из лучших игроков в истории. Он великолепен»

Джеймс: Кавай – один из лучших игроков в истории.

После победы над «Клипперс» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был щедр на комплименты в адрес форварда «парусников» Кавая Ленарда.

«Кавай – потрясающий. Он лучший. Он один из лучших игроков в истории. Меня абсолютно не волнуют эти разговоры о травмах. Этот парень – нечто. Клянусь, я могу сказать о Кавае только хорошее и о том баскетболе, который он показывает последние пару месяцев.

Я был расстроен, когда он не смог присоединиться к нам в олимпийской сборной в 2024 году. Очень хотел провести с ним время. Слушайте, он набрал 31 очко за 12 минут. Он великолепен. Я могу говорить о нем всю ночь напролет», – сказал Джеймс.

В сегодняшнем матче Ленард набрал 31 очко за 31 минуту, но не смог продолжить встречу из-за проблем с голеностопом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Томера Азарли в соцсети X
18 комментариев
Когда здоров и мотивирован - Кавай по прежнему лучший двусторонний игрок в лиге.
Ответ Finstere
До сих пор впечатляюсь его блоком 1 пальцем Джамалу Мюррэю
https://vkvideo.ru/video-75371233_456257474
Для меня Кавай это игрок уровня Майкла. Майкл сильнее в нападении, Кавай в защите, но общий уровень игры как будто бы схож. Жалко, что он травматик 99уровня, будь у него адекватное здоровье, уверен сейчас он обсуждался бы на уровне Брона, Стефа и других великих.
Ответ Vlad Kadoni
На уровне Брона он допустим не обсуждается, а вот в тирах Кари Дюранта и прочих Харденов фигурирует постоянно
Ответ Казбек Бимбасов
Ну для меня Карри на ступень выше КД Кавая и прочих Харденов.
Кавай - не железо, скорее чугун,
Как робот играет угрюмый молчун,
Штампует очки будто он автомат,
И всё бы неплохо…но Ленард-травмат!
Чугун выплавляю, железо кую,
Кавай – терминатор, и всё по xyz,
Но и у Т1000 был недочёт,
Когда кувыркнулся он в жидкий азот,
Был он обездвижен – какая печаль,
Сегодня Кавая до боли мне жаль,
Сороколетнего киборга мог победить,
Но травма случилась, её мать етить,
Железо кую, выплавляю чугун,
Обидно, не выиграл грустный молчун !
Давай, Кавай, построим курорт!
Ты за деревья, а я за песок.
Ну кавай терминатор, но история не любит сослагательных наклонений
Рекомендуем