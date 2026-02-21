Леброн Джеймс рассыпался в комплиментах Каваю Ленарду: «Он один из лучших игроков в истории. Он великолепен»

Джеймс: Кавай – один из лучших игроков в истории.

После победы над «Клипперс » форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс был щедр на комплименты в адрес форварда «парусников» Кавая Ленарда .

«Кавай – потрясающий. Он лучший. Он один из лучших игроков в истории. Меня абсолютно не волнуют эти разговоры о травмах. Этот парень – нечто. Клянусь, я могу сказать о Кавае только хорошее и о том баскетболе, который он показывает последние пару месяцев.

Я был расстроен, когда он не смог присоединиться к нам в олимпийской сборной в 2024 году. Очень хотел провести с ним время. Слушайте, он набрал 31 очко за 12 минут. Он великолепен. Я могу говорить о нем всю ночь напролет», – сказал Джеймс.

В сегодняшнем матче Ленард набрал 31 очко за 31 минуту, но не смог продолжить встречу из-за проблем с голеностопом.