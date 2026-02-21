Леброн Джеймс рассыпался в комплиментах Каваю Ленарду: «Он один из лучших игроков в истории. Он великолепен»
Джеймс: Кавай – один из лучших игроков в истории.
После победы над «Клипперс» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был щедр на комплименты в адрес форварда «парусников» Кавая Ленарда.
«Кавай – потрясающий. Он лучший. Он один из лучших игроков в истории. Меня абсолютно не волнуют эти разговоры о травмах. Этот парень – нечто. Клянусь, я могу сказать о Кавае только хорошее и о том баскетболе, который он показывает последние пару месяцев.
Я был расстроен, когда он не смог присоединиться к нам в олимпийской сборной в 2024 году. Очень хотел провести с ним время. Слушайте, он набрал 31 очко за 12 минут. Он великолепен. Я могу говорить о нем всю ночь напролет», – сказал Джеймс.
В сегодняшнем матче Ленард набрал 31 очко за 31 минуту, но не смог продолжить встречу из-за проблем с голеностопом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
https://vkvideo.ru/video-75371233_456257474
Как робот играет угрюмый молчун,
Штампует очки будто он автомат,
И всё бы неплохо…но Ленард-травмат!
Чугун выплавляю, железо кую,
Кавай – терминатор, и всё по xyz,
Но и у Т1000 был недочёт,
Когда кувыркнулся он в жидкий азот,
Был он обездвижен – какая печаль,
Сегодня Кавая до боли мне жаль,
Сороколетнего киборга мог победить,
Но травма случилась, её мать етить,
Железо кую, выплавляю чугун,
Обидно, не выиграл грустный молчун !
Ты за деревья, а я за песок.