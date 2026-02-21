Кэм Томас набрал 27 очков за 21 минуту, включая 16 подряд
Томас показал талант бомбардира, набрав 27 очков за 21 минуту.
Защитник «Милуоки» Кэм Томас вошел в игру против «Нового Орлеана» со скамейки запасных и набрал 27 очков, включая 16 подряд во второй четверти.
За 21 минуту на паркете Томас попал 11 из 17 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.
«Бакс», выступающие без травмированного Янниса Адетокумбо, одержали шестую победу за последние семь матчей – 139:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
