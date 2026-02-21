Видео
11

Кэм Томас набрал 27 очков за 21 минуту, включая 16 подряд

Томас показал талант бомбардира, набрав 27 очков за 21 минуту.

Защитник «Милуоки» Кэм Томас вошел в игру против «Нового Орлеана» со скамейки запасных и набрал 27 очков, включая 16 подряд во второй четверти.

За 21 минуту на паркете Томас попал 11 из 17 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

«Бакс», выступающие без травмированного Янниса Адетокумбо, одержали шестую победу за последние семь матчей – 139:118.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
logoМилуоки
logoНБА
logoКэм Томас
logoБаскетбол - видео
logoНовый Орлеан
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Док ему по простому объяснил что надо делать. До этого ему пытались затереть о какой то командой игре, бифуркациях, теории струн. Мяч ? кольцо? вперёд! погнали!
Ответ RayAllen20
Док ему по простому объяснил что надо делать. До этого ему пытались затереть о какой то командой игре, бифуркациях, теории струн. Мяч ? кольцо? вперёд! погнали!
одна фраза "пошёл"
Ответ RayAllen20
Док ему по простому объяснил что надо делать. До этого ему пытались затереть о какой то командой игре, бифуркациях, теории струн. Мяч ? кольцо? вперёд! погнали!
Окей лецго!
На колени "экперты" хд
Тут 80% чайников токсичных,льют воду постоянно и шутят неуместно
Ответ niktoo
На колени "экперты" хд Тут 80% чайников токсичных,льют воду постоянно и шутят неуместно
9.4 Бруклину 60 закинет)
Ответ Tim Timson
9.4 Бруклину 60 закинет)
Да я просто помню комменты,что это не игрок уровня нба,думал хаха,ну посмотрим,теперь захожу под новости с ним,посмотреть меняется ли мнение.Хотя не спорю есть проблемы с защитой,но он ли один атакующий игрок с такими проблемами.Ну это абсолютно точно игрок НБА,в Милуоки это вторая опция в атаке,важно чтоб команда ему доверяла.Ну и хотелось бы чтоб он делился мячом в сложных моментах,скидывал на дугу,а там есть кому попадать.
вот это его игра: зажигалка со скамейки, с минимумом тренерских установок и комбинаций)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Если бы все зависело от меня, я бы, возможно, уже ушел из «Бакс»
19 февраля, 06:59
Яннис Адетокумбо: «Хочу выиграть титул с «Бакс». Если это не входит в планы клуба, возможно, мне придется сменить курс»
18 февраля, 15:54
Бобби Портис о перспективах «Милуоки» в этом сезоне: «Мы всего в нескольких играх от зоны плей-ин, и нам нужен лишь шанс»
15 февраля, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем