Кэм Томас набрал 27 очков за 21 минуту, включая 16 подряд

Томас показал талант бомбардира, набрав 27 очков за 21 минуту.

Защитник «Милуоки » Кэм Томас вошел в игру против «Нового Орлеана» со скамейки запасных и набрал 27 очков, включая 16 подряд во второй четверти.

За 21 минуту на паркете Томас попал 11 из 17 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

«Бакс», выступающие без травмированного Янниса Адетокумбо, одержали шестую победу за последние семь матчей – 139:118.