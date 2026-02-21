«Надеюсь, вы оба разобьетесь в автокатастрофе». Жена Расселла Уэстбрука опубликовала письмо с пожеланиями смерти от ставочника

Нина Уэстбрук поделилась пришедшим ей гневным письмом ставочника.

Супруга защитника «Сакраменто » Рассела Уэстбрука , Нина, в соцсетях выложила скриншот письма, которое она получила после выступления мужа в проигранном матче против «Орландо» (94:131).

Письмо было отправлено ставочником, который, по-видимому, проиграл пари из-за того, что Уэстбрук набрал 5 очков, реализовав 2 из 8 бросков с игры.

«Твой гребаный муж настолько беспросветно плох, что даже не может набрать 10 очков, это просто жалко. Надеюсь, вы оба умрете в автокатастрофе, тупая ты сука», – говорилось в письме.

«Негативные последствия ставок на спорт, – прокомментировала пост Уэстбрук – Выявляют худшее в людях».