  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Надеюсь, вы оба разобьетесь в автокатастрофе». Жена Расселла Уэстбрука опубликовала письмо с пожеланиями смерти от ставочника
7

«Надеюсь, вы оба разобьетесь в автокатастрофе». Жена Расселла Уэстбрука опубликовала письмо с пожеланиями смерти от ставочника

Нина Уэстбрук поделилась пришедшим ей гневным письмом ставочника.

Супруга защитника «Сакраменто» Рассела Уэстбрука, Нина, в соцсетях выложила скриншот письма, которое она получила после выступления мужа в проигранном матче против «Орландо» (94:131).

Письмо было отправлено ставочником, который, по-видимому, проиграл пари из-за того, что Уэстбрук набрал 5 очков, реализовав 2 из 8 бросков с игры.

«Твой гребаный муж настолько беспросветно плох, что даже не может набрать 10 очков, это просто жалко. Надеюсь, вы оба умрете в автокатастрофе, тупая ты сука», – говорилось в письме.

«Негативные последствия ставок на спорт, – прокомментировала пост Уэстбрук – Выявляют худшее в людях».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hater Report
logoРасселл Уэстбрук
logoСакраменто
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тем временем я пробивался к этой новости сквозь всплывающие окна всяких .....бетов. )
Ответ Gardner Barnes
Тем временем я пробивался к этой новости сквозь всплывающие окна всяких .....бетов. )
это другое
Букмекеры и лудоманы пришли из ада и хозяин их вилочный Опцион…
Всегда ору с лудиков))
из за ста рублей написал
Рассу бы на это словами Аршавина ответить про ожидания...
Комментарий удален модератором
Ответ RayAllen20
Комментарий удален модератором
Так вот почему с тобой Гарнетт и Пирс больше не разговаривают…
Страшный ты тип, а не вот это вот всё с переходом в Майами…)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В сети нашли предполагаемый фейк-аккаунт Кевина Дюрэнта, с которого он поливал грязью Стефена Карри и других игроков
16 февраля, 10:11
25 сделок, которые не влезли в топ-25 переходов НБА в XXI веке. Здесь сразу два Мозгова!
14 февраля, 19:21
В 2016-м ты был лохом, если не смотрел НБА
13 февраля, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем