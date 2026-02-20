Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру

Паркер хочет работать тренером.

Мажоритарный владелец и президент «Виллербана» Тони Паркер подтвердил свое намерение перейти к тренерской карьере, одновременно ведя переговоры о продаже французского клуба. В интервью L’Equipe он заявил: «Я скучаю по нахождению на площадке».

43-летний четырехкратный чемпион НБА должен дебютировать в качестве тренера этим летом, возглавив юношескую сборную Франции (до 17 лет) на чемпионате мира ФИБА 2026 года в Турции. Однако он также рассматривает возможность принять бразды правления в «Виллербане » уже в следующем сезоне, потенциально сменив нынешнего тренера Пьеррика Пупе.

Чтобы обеспечить будущее клуба, Паркер ведет продвинутые переговоры о продаже «Виллербана» одному из четырех крупных американских инвестиционных фондов. Эти инвесторы хотят, чтобы он остался вовлеченным в долгосрочное руководство клубом, даже если продаст свою мажоритарную долю.