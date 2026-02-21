Дрэймонд Грин раскритиковал болельщиков за то, то они выложили один его неудачный бросок, указав на проблемы «Уорриорс» без Карри

Грин борется с нарративами о плохой игре «Уорриорс».

Вчера форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин ответил на сообщение в соцсетях, в котором говорилось, что «Голден Стэйт» испытывает трудности, когда Стефена Карри нет на площадке.

В посте был показан неудачный трехочковый бросок Грина из игры против «Бостона» с подписью: «У «Уорриорс» большие проблемы без Карри».

«Забавно, вы показали один бросок 🤣🤣🤣. Продвигайте нарратив, детка!! Еще сильнее», – написал форвард.

Вчера Грин за 19 минут на площадке не набрал очков, смазав все 7 попыток с игры, включая 5 трехочковых.