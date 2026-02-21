  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин раскритиковал болельщиков за то, то они выложили один его неудачный бросок, указав на проблемы «Уорриорс» без Карри
5

Дрэймонд Грин раскритиковал болельщиков за то, то они выложили один его неудачный бросок, указав на проблемы «Уорриорс» без Карри

Грин борется с нарративами о плохой игре «Уорриорс».

Вчера форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на сообщение в соцсетях, в котором говорилось, что «Голден Стэйт» испытывает трудности, когда Стефена Карри нет на площадке. 

В посте был показан неудачный трехочковый бросок Грина из игры против «Бостона» с подписью: «У «Уорриорс» большие проблемы без Карри».

«Забавно, вы показали один бросок 🤣🤣🤣. Продвигайте нарратив, детка!! Еще сильнее», – написал форвард.

Вчера Грин за 19 минут на площадке не набрал очков, смазав все 7 попыток с игры, включая 5 трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Показали один бросок, но все остальные были не лучше
Да, кстати, что пристали, Грин бросает свои обычные по карьере 32%, у самого Коби 11 сезонов 32% или меньше.
Для такого кривого броска - это даже много, человек старается.
У Уорриорз большие проблемы в первую очередь с Керром. Этот альтернативный разум умудряется тратить минуты единственного PG на то, чтобы он играл SG, когда разыгрывать пытаются Мелтон или Подземный. Шутер из Спенсера не очень, два "малыша" - уязвимая зона на своей половине - в общем, Бостон знал, что делать и куда бить.
В первой четверти за счёт стартовой свежести Дабс ещё держались, а во второй закономерно встали. Бостон буквально тыкал Керра мордой в некогда фирменный баскетбол его команды: интенсивное движение, открывания на дуге, каты под кольцо, мисматчи на Брауне - другие черпают опыт чемпионских ГСВ, Керр за все эти годы так и не вник в суть, уповая исключительно на личные скиллы игроков. Рутинной отработкой тактики в команде занимаются другие люди.
В плане выбора бросок то нормальный. Ну не забил, естественно, это ж Грин.
"смазав все 7 попыток с игры"

Ну так показали бы ещё 6, у Грина претензий бы не было?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Уорриорз» надо отправить Стефа Карри отдыхать до конца сезона»
20 февраля, 20:59
Дрэймонд Грин не набрал очков (0 из 7) в проигранном матче против «Бостона», завершив встречу с худшим показателем полезности («-28»)
20 февраля, 08:56
Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»
20 февраля, 06:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем