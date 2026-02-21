Дрэймонд Грин раскритиковал болельщиков за то, то они выложили один его неудачный бросок, указав на проблемы «Уорриорс» без Карри
Грин борется с нарративами о плохой игре «Уорриорс».
Вчера форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на сообщение в соцсетях, в котором говорилось, что «Голден Стэйт» испытывает трудности, когда Стефена Карри нет на площадке.
В посте был показан неудачный трехочковый бросок Грина из игры против «Бостона» с подписью: «У «Уорриорс» большие проблемы без Карри».
«Забавно, вы показали один бросок 🤣🤣🤣. Продвигайте нарратив, детка!! Еще сильнее», – написал форвард.
Вчера Грин за 19 минут на площадке не набрал очков, смазав все 7 попыток с игры, включая 5 трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дрэймонда Грина
Для такого кривого броска - это даже много, человек старается.
В первой четверти за счёт стартовой свежести Дабс ещё держались, а во второй закономерно встали. Бостон буквально тыкал Керра мордой в некогда фирменный баскетбол его команды: интенсивное движение, открывания на дуге, каты под кольцо, мисматчи на Брауне - другие черпают опыт чемпионских ГСВ, Керр за все эти годы так и не вник в суть, уповая исключительно на личные скиллы игроков. Рутинной отработкой тактики в команде занимаются другие люди.
Ну так показали бы ещё 6, у Грина претензий бы не было?