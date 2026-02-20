  • Спортс
  • «Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
2

«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами

Культура адаптации новичков в НБА кардинально изменилась.

Молодые игроки НБА рассказали о своем опыте общения с ветеранами после прихода в НБА. Испытания и эксплуатация новичков перестали быть прежней нормой для команд.

Тре Джонсон («Вашингтон»): «Бегал в Chick-fil-A, и все».

Келел УэйрМайами»): «Ни разу не таскал чью-либо сумку. В «Хит» такого нет. У других видел, но не у нас».

Стефон Касл («Сперс»): «Никаких серьезных обязанностей. Проскочил. Пришел в самое подходящее время. Крис Пол всем помогал, учил. У нас одна позиция, поэтому он уделял мне дополнительное время».

Алекс Сарр («Вашингтон»): «Полагался на Криса Миддлтона. Постоянно распрашивал его, задавал вопросы об игре и других вещах».

Джейлен Уэллс («Мемфис»): «Было два важных человека. Маркус Смарт оказал большое влияние до ухода. Отличный защитник, всегда давал мне советы. Всегда защищал меня перед арбитрами.

Джарен Джексон помогал мне на площадке и за ее пределами. Купил мне фотокамеру и линзы, когда я сказал ему что увлекаюсь фотографией».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно было эту новость по желтушному назвать: «В НБА ТЕПЕРЬ НЕТ ДЕДОВЩИНЫ, СТАРЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ 90ых-00ых в прошлом»
"линзы" блин... объективы это называется
Рекомендуем