«Торонто» отчислил Мо Бамбу
Мо Бамба расстался с «Рэпторс».
27-летний центровой Мо Бамба так и не смог показать себя на паркете в составе «Торонто».
Бигмен подписал негарантированный контракт в конце декабря, но всего дважды выходил на площадку, отыграв в общей сложности чуть менее 6 минут. За это время Бамба сделал 1 блок-шот и 2 подбора, дважды сфолил и дважды смазал двухочковые броски.
«Рэпторс» приняли решение расстаться с игроком за день до вступления в силу гарантии на его контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Блэйка Мерфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости