«Торонто» отчислил Мо Бамбу

Мо Бамба расстался с «Рэпторс».

27-летний центровой Мо Бамба так и не смог показать себя на паркете в составе «Торонто».

Бигмен подписал негарантированный контракт в конце декабря, но всего дважды выходил на площадку, отыграв в общей сложности чуть менее 6 минут. За это время Бамба сделал 1 блок-шот и 2 подбора, дважды сфолил и дважды смазал двухочковые броски.

«Рэпторс» приняли решение расстаться с игроком за день до вступления в силу гарантии на его контракт.