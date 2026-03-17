Кевин Дюрэнт: «Майкл Джордан мог бы набрать 40 000 очков, если бы не травмы и паузы в карьере»

Дюрэнт: Джордан мог бы набрать 40 000 очков, если бы не травмы и паузы в карьере.

Кевин Дюрэнт поделился мыслями о наследии Майкла Джордана на фоне того, что в ближайшее время может обойти легенду в списке лучших снайперов в истории НБА. В интервью The Ringer 37-летний форвард «Хьюстона » отметил, что Джордан мог бы преодолеть отметку в 40 000 очков, как это сделал Леброн Джеймс , если бы не пропускал игры из-за травм и пауз в карьере.

«Он мог бы играть и после 40 лет. Я бы сказал, что Майкл Джордан в сумме пропустил четыре–пять лет. Дайте ему еще 300 матчей по 30 очков за игру. Это не преувеличение – именно столько он в среднем и набирал: 30! Я не хочу умалять его достижения, когда обойду его. Думаю, важно, чтобы любой историк это понимал. Круто оставаться с ним в одном ряду, но для меня он – не просто игрок с 32 000 очков», – подчеркнул Дюрэнт.

Он также сравнил карьерный путь Джордана и Леброна Джеймса, который с 43 180 очками возглавляет список самых результативных игроков в истории НБА.

«Это правда – Джордан брал паузы. Были моменты, когда он говорил: «Я устал от игры, хочу отдохнуть, перезагрузиться и вернуться». И он так и делал. Леброн же играл без длительных перерывов. Уверен, у него тоже были моменты, когда он уставал от баскетбола и всей сопутствующей суеты.

Это разные эпохи. Возможно, у Леброна было больше защиты вокруг него, чем у Джордана в его время. Но это разные эпохи, и игроки выбирают свой путь так, как считают нужным», – подчеркнул двукратный чемпион НБА .

На данный момент на счету Дюрэнта 32 224 очка – он отстает от Джордана всего на 68 и занимает шестое место в историческом списке.