Кевин Дюрэнт: «Майкл Джордан мог бы набрать 40 000 очков, если бы не травмы и паузы в карьере»

Кевин Дюрэнт поделился мыслями о наследии Майкла Джордана на фоне того, что в ближайшее время может обойти легенду в списке лучших снайперов в истории НБА. В интервью The Ringer 37-летний форвард «Хьюстона» отметил, что Джордан мог бы преодолеть отметку в 40 000 очков, как это сделал Леброн Джеймс, если бы не пропускал игры из-за травм и пауз в карьере.

«Он мог бы играть и после 40 лет. Я бы сказал, что Майкл Джордан в сумме пропустил четыре–пять лет. Дайте ему еще 300 матчей по 30 очков за игру. Это не преувеличение – именно столько он в среднем и набирал: 30! Я не хочу умалять его достижения, когда обойду его. Думаю, важно, чтобы любой историк это понимал. Круто оставаться с ним в одном ряду, но для меня он – не просто игрок с 32 000 очков», – подчеркнул Дюрэнт.

Он также сравнил карьерный путь Джордана и Леброна Джеймса, который с 43 180 очками возглавляет список самых результативных игроков в истории НБА.

«Это правда – Джордан брал паузы. Были моменты, когда он говорил: «Я устал от игры, хочу отдохнуть, перезагрузиться и вернуться». И он так и делал. Леброн же играл без длительных перерывов. Уверен, у него тоже были моменты, когда он уставал от баскетбола и всей сопутствующей суеты.

Это разные эпохи. Возможно, у Леброна было больше защиты вокруг него, чем у Джордана в его время. Но это разные эпохи, и игроки выбирают свой путь так, как считают нужным», – подчеркнул двукратный чемпион НБА.

На данный момент на счету Дюрэнта 32 224 очка – он отстает от Джордана всего на 68 и занимает шестое место в историческом списке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Ringer
В том числе этим и феноменален Леброн, что он 23 сезона проводит практически без травм и на феноменальном уровне. При этом он практически никогда (вроде один раз) не был лидером чемпионата по скорингу. И даже в 41 он не разлюбил игру и не устал от нее
Во времена Джордана баскетбол был другим . Больше жесткости и грязи .
Брон какой только баскетбол не застал. В нулевых тоже не слишком-то сладко было.
После 40ка Майкл вряд ли бы продоожал бы играть-здороьве не то. А так упустил сколько, сезоны 2 + то что до Вашингтона, кажись 3. 5 по 80 игр-400 игр. 12000 очков😬✌️🤣
Если бы если бы.. достали уже гадать.
А если бы детройтские парни его сломали навсегда, то он и эти 32 тысячи бы и не набрал. как вам такое ???
