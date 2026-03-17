Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»

Главный тренер сборной России выступил против натурализации Трента Фрэйзера.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич выступил против возможной натурализации капитана «Зенита » Трента Фрэйзера . Ранее председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев заявил , что баскетболист выразил желание выступать за сборную России, однако РФБ затягивает процесс.

«Знаю, что ранее по Фрэйзеру уже поднимался этот вопрос. Решение было принято [отрицательное]. Из каких интересов сейчас говорится о возможном получении Трентом российского паспорта, я не в курсе. Если говорить про национальную сборную, то я не вижу его в составе. У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя», – приводит слова Лукича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезона Единой лиги ВТБ Фрэйзер набирает в среднем 14,8 очка, 2,3 подбора и 5,4 передачи за игру. При этом 27-летний американец стал MVP Матча всех звезд Лиги ВТБ.