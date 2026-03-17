Рэймонд Фелтон: «Эйтон наконец показывает баскетбол, которого от него ждали»

Рэймонд Фелтон высоко оценил игру Деандре Эйтона в последних матчах «Лейкерс». Бывший игрок НБА отметил, что центровой наконец показывает тот баскетбол, которого от него ждали.

«Деандре Эйтон показывает отличный баскетбол. Он просто монстр на подборе, в последних матчах доминировал под щитом, очень атлетично и мощно действует в краске. А еще он активно бегает по площадке – именно такого игрока мы и хотели видеть.

Если он будет играть в таком ключе, а у вас при этом на одной волне – Лука, Ривз и Леброн… Маркус Смарт возьмет на себя всю черновую работу и будет попадать из‑за дуги, когда ему дадут открытый бросок. У вас есть игроки, которые идеально выполняют свои роли», – отметил Фелтон.

В последних пяти матчах Эйтон набирает в среднем 11,8 очка и 10 подборов, реализуя 67,5% с игры. «Лейкерс» с результатом 43-25 занимают третье место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Стал лучшей версией Капелы
Ответ r4bndqfzqx
Да праймового Клинта ему как пешком до луны
Извиняюсь, а что он показывает-то? Смотрю все матчи ЛАЛ и не скажу, что он заметно прибавил. В атаке постоянно теряется, в защите ленится. С Хэйсом на паркете команда смотрится куда лучше. Ну, справедливости ради, контракт у него маленький и на него он играет. Но это и близко не центровой уровня команды-контендера
