  • Энтони Эдвардс собрал идеального игрока НБА: «Дриблинг Кайри, бросок Карри, защита Макдэниалса»
Энтони Эдвардс собрал идеального игрока НБА: «Дриблинг Кайри, бросок Карри, защита Макдэниалса»

Энтони Эдвардс собрал идеального баскетболиста из лучших качеств звезд НБА.

Звезда «Миннесота» Энтони Эдвардс представил свое видение идеального баскетболиста.

«Дриблинг – Кайри Ирвинг. Бросок – Стефен Карри. Защита – Джейден Макдэниэлс. Игровой интеллект – я выберу Криса Пола. Данки – я остановлюсь на Заке Лавине», – поделился Эдвардс.

Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Topps в соцсети Х
И, конечно, улыбка Дмитрия Харатьяна
Ответ володька трынкин
И, конечно, улыбка Дмитрия Харатьяна
Я бы сказал смех Кавая))
Ответ Bunyod Turgunov
Я бы сказал смех Кавая))
Тоже неплохо. Но если упомянули Макдэниэлса и Лавина, - без Харатьяна уже не обойтись
Хороший вариант
Кавай со здоровьем Леброна.
