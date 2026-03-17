Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году.

Кендрик Перкинс предрек победу «Сан-Антонио Сперс» в чемпионате НБА 2026 года. В эфире шоу First Talk аналитик заявил, что команда, занимающая второе место на Западе (50-18), обладает всеми необходимыми компонентами для титула.

«Вы все знаете, как я отношусь к «Оклахоме». Это мой второй дом. Но, черт возьми, я скажу это снова в прямом эфире: «Сан‑Антонио Сперс» станут чемпионами НБА в этом году. Мне все равно, что говорят о том, что у них нет опыта – ведь у них будет преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

В этом сезоне они доказали, что не боятся «Оклахомы» и даже не думают о них – они готовы к схватке. Когда я смотрю на эту команду, я обращаю внимание на детали. Обращаем внимание на Вемби и его игру в нападении. Мне нравится, как он нашел баланс: из классического «большого» он превратился в игрока, который может растягивать оборону. Он настоящая звезда и лидер в своей роли.

Стефон Касл весь сезон выступал в роли плеймейкера и прошел через трудности роста. Особенно примечателен его пик-н-ролл, ведь в плей‑офф крайне важна сыгранность пары игроков и их химия на площадке. У «Сперс» с участием Касла эта химия есть.

А еще у команды есть опыт чемпионских матчей. Харрисон Барнс может выходить со скамейки и влиять на ход серии. Де’Аарон Фокс несколько сезонов назад показывал, как он сражается один на один с великим Стефеном Карри в одной из лучших семиматчевых серий в истории НБА с точки зрения индивидуальной игры.

И когда я смотрю на этих «Сперс» и на то, как они играют открыто, им все равно, кто будет звездой в конкретный вечер», – сказал Перкинс.