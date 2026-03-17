15

Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»

Кендрик Перкинс предрек победу «Сан-Антонио Сперс» в чемпионате НБА 2026 года. В эфире шоу First Talk аналитик заявил, что команда, занимающая второе место на Западе (50-18), обладает всеми необходимыми компонентами для титула.

«Вы все знаете, как я отношусь к «Оклахоме». Это мой второй дом. Но, черт возьми, я скажу это снова в прямом эфире: «Сан‑Антонио Сперс» станут чемпионами НБА в этом году. Мне все равно, что говорят о том, что у них нет опыта – ведь у них будет преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

В этом сезоне они доказали, что не боятся «Оклахомы» и даже не думают о них – они готовы к схватке. Когда я смотрю на эту команду, я обращаю внимание на детали. Обращаем внимание на Вемби и его игру в нападении. Мне нравится, как он нашел баланс: из классического «большого» он превратился в игрока, который может растягивать оборону. Он настоящая звезда и лидер в своей роли.

Стефон Касл весь сезон выступал в роли плеймейкера и прошел через трудности роста. Особенно примечателен его пик-н-ролл, ведь в плей‑офф крайне важна сыгранность пары игроков и их химия на площадке. У «Сперс» с участием Касла эта химия есть.

А еще у команды есть опыт чемпионских матчей. Харрисон Барнс может выходить со скамейки и влиять на ход серии. Де’Аарон Фокс несколько сезонов назад показывал, как он сражается один на один с великим Стефеном Карри в одной из лучших семиматчевых серий в истории НБА с точки зрения индивидуальной игры.

И когда я смотрю на этих «Сперс» и на то, как они играют открыто, им все равно, кто будет звездой в конкретный вечер», – сказал Перкинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКендрик Перкинс
logoХаррисон Барнс
logoВиктор Вембаньяма
logoСтефон Касл
logoДе'Аарон Фокс
logoОклахома-Сити
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага, конечно. Если опять некоторые игроки ОКЛЫ не будут махать руками как мельница, то тут вообще без шансов. Карузо закроет Вембу на раз два таким образом
Ответ SergoSSS
Если ему будут позволять играть, как с йокичем, то закроет
Ответ SergoSSS
Так Карузо уже закрывал таким образом Вембу в этом сезоне, лупил наотмашь по несколько раз за владение по рукам Вембы, судейки свистки проглатывали...
А когда преимущество домашней площади заменяло опыт? Перк такой Перк
От создателей Кливленд уже в финале, Индиана не соперник вообще
Может же и Перк правду говорить один раз)
Не станут. Иди отдыхай Перкинс. Хайпожопер)
Корнет тоже имеет чемпионский опыт.
Но ключ здоровье Вембы...
Да не,Денвер точно грохнут Шпор ,ЛАЛ и Волки скорее всего) не считая Оклы, до которых Сперс не доберутся)
Не в этом году, опыта ПО вообще ноль.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
