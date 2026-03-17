Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Евролиги.
В матче лидеров турнира греческий «Олимпиакос» (2) сыграет с турецким «Фенербахче» (1).
Сербский «Партизан» (17) примет «Дубай» (11) из ОАЭ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-8, Олимпиакос Греция – 20-11, Реал Испания – 20-11, Валенсия Испания – 20-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 18-11, Црвена Звезда Сербия – 18-13, Жальгирис Литва – 17-14, Монако – 17-14, Панатинаикос Греция – 17-14, Барселона Испания – 17-14, Дубай ОАЭ – 16-14, Милан Италия – 16-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-16, Бавария Германия – 13-18, Виртус Италия – 13-18, Париж Франция – 12-19, Партизан Сербия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 10-21, Баскония Испания – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
