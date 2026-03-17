0

Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»

«Уралмаш» обыграл «Игокею» (84:82) и сохраняет шансы на выход в «Финал четырех».

«Уралмаш» обыграл «Игокею» (84:82) в домашнем матче группового этапа Winline Basket Cup и сохранил шансы на выход в «Финал четырех». Главный тренер хозяев Антон Юдин остался доволен результатом, но отметил проблемы с потерями во второй половине.

«Поздравляю команду с победой. В принципе, то, что от нас зависело, мы сделали. Что касается самой игры: начали, может быть, не с той агрессией, с которой хотели, но вторая и третья четверти – особенно первая половина третьей – были достаточно хороши как в нападении, так и в защите.

Потом в какой-то момент мы стали терять мячи. Во второй половине мы совершили 12 потерь и тем самым лишили себя 12 атак. К сожалению, это были необъяснимые ошибки. Естественно, из-за этого концовка получилась достаточно нервной.

Рад, что в нужные моменты защита была на уровне, и мы подобрали мячи там, где это требовалось. Могли бы выиграть гораздо легче, но получилось так, как получилось. Огромное спасибо болельщикам. Поддержка трибун действительно чувствуется. Когда зал дает такую энергию, это всегда идет команде в плюс. Большое им спасибо! Очень хотелось бы, чтобы людей на наших матчах становилось все больше и больше», – заявил Юдин.

Для выхода в «Финал четырех» «Уралмашу» необходимо, чтобы «Зенит» проиграл в гостях УНИКСу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Winline Basket Cup
logoWinline Basket Cup
logoУралмаш
logoИгокеа
logoЕдиная лига ВТБ
Антон Юдин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»
сегодня, 16:55
Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»
сегодня, 13:17
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
12 марта, 08:27
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»
13 минут назад
Энтони Эдвардс собрал идеального игрока НБА: «Дриблинг Кайри, бросок Карри, защита Макдэниалса»
36 минут назад
Рэймонд Фелтон: «Эйтон наконец показывает баскетбол, которого от него ждали»
сегодня, 17:17
НБА. «Оклахома» сыграет с «Орландо», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 16:57
Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»
сегодня, 16:55
Единая лига ВТБ. «Енисей» разобрался с «Самарой»
сегодня, 16:48
Сандро Мамукелашвили: «Хочу завершить карьеру в Европе. Надеюсь сыграть в европейской лиге НБА»
сегодня, 16:15
Владельцы «Ньюкасла», «ПСЖ» и «Милана» претендуют на создание команд в европейской лиге НБА
сегодня, 15:20
Евролига. «Олимпиакос» примет «Фенербахче», «Партизан» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 15:03Live
Айзейя Стюарт пропустит минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» играет с «Клужем», «Бурк» – против «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 16:56Live
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
сегодня, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
сегодня, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
сегодня, 16:03
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
сегодня, 15:45
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия играет с Канадой, США встретится с Испанией и другие матчи
сегодня, 14:33Live
Андрей Ватутин о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Удивил выбор времени проведения турнира, аккуратно совпадающего с нашей Пасхой»
сегодня, 13:17
Керр точно хороший тренер для «Уорриорс»? Разбираемся в подкасте про НБА
сегодня, 12:53ВидеоСпортс"
Кендрик Нанн покинул расположение «Панатинаикоса» в связи с похоронами бабушки
сегодня, 09:47
Рекомендуем