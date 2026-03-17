Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»

«Уралмаш» обыграл «Игокею» (84:82) и сохраняет шансы на выход в «Финал четырех».

«Уралмаш » обыграл «Игокею» (84:82) в домашнем матче группового этапа Winline Basket Cup и сохранил шансы на выход в «Финал четырех». Главный тренер хозяев Антон Юдин остался доволен результатом, но отметил проблемы с потерями во второй половине.

«Поздравляю команду с победой. В принципе, то, что от нас зависело, мы сделали. Что касается самой игры: начали, может быть, не с той агрессией, с которой хотели, но вторая и третья четверти – особенно первая половина третьей – были достаточно хороши как в нападении, так и в защите.

Потом в какой-то момент мы стали терять мячи. Во второй половине мы совершили 12 потерь и тем самым лишили себя 12 атак. К сожалению, это были необъяснимые ошибки. Естественно, из-за этого концовка получилась достаточно нервной.

Рад, что в нужные моменты защита была на уровне, и мы подобрали мячи там, где это требовалось. Могли бы выиграть гораздо легче, но получилось так, как получилось. Огромное спасибо болельщикам. Поддержка трибун действительно чувствуется. Когда зал дает такую энергию, это всегда идет команде в плюс. Большое им спасибо! Очень хотелось бы, чтобы людей на наших матчах становилось все больше и больше», – заявил Юдин.

Для выхода в «Финал четырех» «Уралмашу » необходимо, чтобы «Зенит» проиграл в гостях УНИКСу.