8

Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели из-за воспаления правого колена

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели.

Энтони Эдвардс пропустит ближайшие матчи из-за воспаления правого колена. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, повторная оценка состояния лидера «Миннесоты» запланирована через 1–2 недели.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 58 матчей, набирая в среднем 29,5 очка, 5,7 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата за 35,5 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoЭнтони Эдвардс
травмы
logoНБА
logoМиннесота
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше всех пропускает у Миньки)
Привет, плей-ин
минус награды
Ну вот, спрашивается, и за что потерли мой комментарий про Крайера, который въехал с всей дури в это самое колено?
Представьте, что они падают в плей-ин, и выбивают Окс в первом раунде)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
