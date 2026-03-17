Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели из-за воспаления правого колена

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели.

Энтони Эдвардс пропустит ближайшие матчи из-за воспаления правого колена. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, повторная оценка состояния лидера «Миннесоты» запланирована через 1–2 недели.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 58 матчей, набирая в среднем 29,5 очка, 5,7 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата за 35,5 минуты на площадке.