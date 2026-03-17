Келдон Джонсон о роли запасного: Если хочешь побеждать, нужно отбросить свое эго.

Форвард Келдон Джонсон, на старте карьеры выходивший в основном в стартовой пятерке, успешно адаптировался к новой роли в составе «Сан-Антонио » и теперь претендует на награду лучшему шестому игроку сезона.

«Я считаю, что если хочешь побеждать, нужно отбросить свое эго, особенно с такой командой, как у нас. Мы все хотим, чтобы каждый добился успеха. Мне пришлось отодвинуть свое эго в сторону и сказать: «Это лучшее для команды». И если я смогу максимально раскрыть себя в роли игрока со скамейки – с учетом моего таланта и того, что я привношу в игру, – думаю, по ходу матчей мы будем в отличной форме», – заявил Джонсон.

В текущем сезоне 26-летний форвард набирает в среднем 12,7 очка и 5,5 подбора за игру, реализуя 52,9% с игры и 37,7% из-за дуги. «Сперс» занимают второе место на Западе с результатом 50-18.