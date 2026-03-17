Келдон Джонсон о роли запасного: «Если хочешь побеждать, нужно отбросить свое эго»

Форвард Келдон Джонсон, на старте карьеры выходивший в основном в стартовой пятерке, успешно адаптировался к новой роли в составе «Сан-Антонио» и теперь претендует на награду лучшему шестому игроку сезона.

«Я считаю, что если хочешь побеждать, нужно отбросить свое эго, особенно с такой командой, как у нас. Мы все хотим, чтобы каждый добился успеха. Мне пришлось отодвинуть свое эго в сторону и сказать: «Это лучшее для команды». И если я смогу максимально раскрыть себя в роли игрока со скамейки – с учетом моего таланта и того, что я привношу в игру, – думаю, по ходу матчей мы будем в отличной форме», – заявил Джонсон.

В текущем сезоне 26-летний форвард набирает в среднем 12,7 очка и 5,5 подбора за игру, реализуя 52,9% с игры и 37,7% из-за дуги. «Сперс» занимают второе место на Западе с результатом 50-18.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Antonio Express-News
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Должен получить награду не по стате, а по сути и влиянию)
дать ему побольше поиграть в конце сезона )
Думаю 11-14 побед решат много вопросов по призам)
Материалы по теме
НБА. «Оклахома» сыграет с «Орландо», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 21:07
Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»
сегодня, 18:07
«Сперс» впервые с 2017 года одержали 50 побед в регулярном чемпионате
сегодня, 06:59
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 36 очков Эвана Фурнье помогли «Олимпиакосу» победить «Фенербахче», «Партизан» обыграл «Дубай»
сегодня, 21:13
НБА. «Оклахома» сыграет с «Орландо», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 21:07
Кендрик Перкинс: «Через два-три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вембаньяме»
сегодня, 21:05
Анферни Саймонс и Джейден Айви пропустят как минимум еще неделю
сегодня, 19:52
Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели из-за воспаления правого колена
сегодня, 19:36
Кевин Дюрэнт: «Майкл Джордан мог бы набрать 40 000 очков, если бы не травмы и паузы в карьере»
сегодня, 19:17
Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»
сегодня, 18:07
Энтони Эдвардс собрал идеального игрока НБА: «Дриблинг Кайри, бросок Карри, защита Макдэниалса»
сегодня, 17:44
Рэймонд Фелтон: «Эйтон наконец показывает баскетбол, которого от него ждали»
сегодня, 17:17
Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США встречается с Испанией и другие матчи
28 минут назадLive
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
сегодня, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
сегодня, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
сегодня, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
сегодня, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
сегодня, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
сегодня, 16:03
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
сегодня, 15:45
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
Рекомендуем