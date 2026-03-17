Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: Короткая ротация сыграла свою роль.

«Самара » потерпела домашнее поражение от «Енисея » (73:94). Главный тренер Владислав Коновалов признал, что команда провалила старт и не справилась с давлением, но отметил бойцовские качества игроков.

«Начать матч 0:13… Мы дали сопернику открытые зоны, и он попал. Чуть не справились под давлением внутри, нам не хватило остроты. Мы понимаем, что нам не хватает Никиты Михайловского, благодаря которому мы набираем легкие очки за счет остроты. Сейчас же мы сбились на периметр. Перестроившись, начали возвращаться в игру, чуть взвинтили темп и почти догнали, сократив разницу до 5 очков. Но силы не бесконечны, и мы перестали успевать на открытые броски. Гости попали две трехи «на спинах», подавив наш всплеск.

Нам пришлось что-то искать через плотную защиту. Вроде бы нашли открытые броски – не забили. Третью четверть мы выиграли, но в четвертой «Енисей» попал свои броски. Мы выиграли подбор, подвигали мяч, сделав 17 результативных передач. Но не добрали из «краски». Короткая ротация сыграла свою роль. Но мы проявили бойцовские качества», – сказал Коновалов на послематчевой пресс-конференции.