Кендрик Перкинс: «Через два-три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вембаньяме»

Кендрик Перкинс считает, что Эван Мобли обладает потенциалом уровня Вембаньямы.

Кендрик Перкинс уверен, что форвард «Кливленда » Эван Мобли обладает потенциалом уровня Виктора Вембаньямы и в ближайшие годы сможет совершить такой же рывок, как французский центровой «Сан-Антонио».

«В ближайшие два‑три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вемби, когда он сделал этот скачок. У него такой же потенциал. Впрочем, все зависит от его настроя. С физической точки зрения ему ничего не мешает – вопрос только в ментальной готовности», – сказал Перкинс в эфире ESPN Cleveland.

В текущем сезоне Мобли набирает в среднем 17,9 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота за игру.

