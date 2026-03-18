  • Кендрик Перкинс: «Через два-три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вембаньяме»
Кендрик Перкинс уверен, что форвард «Кливленда» Эван Мобли обладает потенциалом уровня Виктора Вембаньямы и в ближайшие годы сможет совершить такой же рывок, как французский центровой «Сан-Антонио».

«В ближайшие два‑три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вемби, когда он сделал этот скачок. У него такой же потенциал. Впрочем, все зависит от его настроя. С физической точки зрения ему ничего не мешает – вопрос только в ментальной готовности», – сказал Перкинс в эфире ESPN Cleveland.

В текущем сезоне Мобли набирает в среднем 17,9 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота за игру.

Источник: ESPN Cleveland
С его первого сезона слышу про рывок Мобли. Вот-вот и станет топ-3 игроком лиги, нет времени на раскачку.
Ага, про Банкеро такая же песня. Вот-вот и выстрелят обязательно.
Банкеро уже всех разочаровал вроде как
Снова втирает какую-то дичь. У Вемби потенциал одного из лучших игроков в истории баскетбола. У Мобли такой же потенциал? Молчу даже, что Виктор на три года младше и при этом уже на голову сильнее (и выше, разумеется) Мобли
Да на его слова уже даже можно не обращать внимания. Мобли даже близко не выполняет тот функционал, который показывает Вемба. А если еще пару годиков самому Вембе дать, то там пространство в его прогрессе будет безгранично.
Мобли 19 разве?
По-моему с Мобли все ясно. Он мог забрать Кавс в свои руки, но сейчас он в лучшем случае третья опция, а по сути наверное и ниже. Летом придет молодой перспективный парень и решит что с ним делать, но в любом случае Мобли ролевик уже. Даже Аллен вспышками крушит всех интереснее)
"С физической точки зрения ему ничего не мешает"

Кроме разницы в росте в 10 см.

Мобли хорош, спору нет. Быстрый, ловкий, высокий, длиннорукий, очень здорово смотрится. Но Вембаньяма - это что-то за гранью.
