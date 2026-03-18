Кендрик Перкинс: «Через два-три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вембаньяме»
Кендрик Перкинс считает, что Эван Мобли обладает потенциалом уровня Вембаньямы.
Кендрик Перкинс уверен, что форвард «Кливленда» Эван Мобли обладает потенциалом уровня Виктора Вембаньямы и в ближайшие годы сможет совершить такой же рывок, как французский центровой «Сан-Антонио».
«В ближайшие два‑три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вемби, когда он сделал этот скачок. У него такой же потенциал. Впрочем, все зависит от его настроя. С физической точки зрения ему ничего не мешает – вопрос только в ментальной готовности», – сказал Перкинс в эфире ESPN Cleveland.
В текущем сезоне Мобли набирает в среднем 17,9 очка, 8,7 подбора и 1,9 блок-шота за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN Cleveland
Кроме разницы в росте в 10 см.
Мобли хорош, спору нет. Быстрый, ловкий, высокий, длиннорукий, очень здорово смотрится. Но Вембаньяма - это что-то за гранью.