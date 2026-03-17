2

Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»

Александр Медведев: Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России.

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал о поисках главного тренера после ухода Александра Секулича, смене капитана и желании Трента Фрэйзера выступать за сборную России.

- Могли бы сейчас рассказать, кого рассматривали на место Секулича до приглашения Деяна Радонича? Говорят, что вы вели переговоры с Желько Обрадовичем, Сашей Джорджевичем и Андреа Тринкьери. Почему не удалось договориться?

– Мы рассматривали шорт-лист кандидатов, помимо пришедшего Радонича, в том числе упомянутых вами тренеров. Разговаривали с Обрадовичем, Джорджевичем и Тринкьери. Все они – известные специалисты, с большими победами за плечами. Однако принять сформированную команду в середине сезона – тяжелый вызов, который не всякий готов принять.

- На ваш взгляд, Радонич способен взять титул в этом году и закрепиться в команде?

– Если бы мы так не считали, то и не сделали бы такой выбор. Верим, что Деян при поддержке Вергуна и Учайкина поставит ту игру, которую ждут болельщики, а победный дух – это дело общее, включая наших преданных фанатов.

- С чем связана смена капитана команды? Это в том числе шаг, чтобы взбодрить Сергея Карасева?

– Сергей – большой мастер, переживающий непростой этап в своей карьере, во многом из-за крайне неприятных травм, которые не позволяют ему проявить себя во всей красе. Поэтому сейчас ему важно преодолеть неприятности, набрать форму, чтобы мы снова увидели Сергея лидером и на паркете, и в раздевалке.

- Новым капитаном стал Трент Фрэйзер, который играет в Петербурге уже четвертый сезон. Действительно ли Фрэйзер хочет стать гражданином РФ и играть за сборную?

– Трент – ключевой игрок в «Зените», который сам выразил желание стать гражданином России и выступать за нашу сборную. Однако по непонятным мне причинам Российская федерация баскетбола затягивает этот процесс, что, на мой взгляд, плохо и по спортивным, и гражданским соображениям, – отметил Александр Медведев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoАлександр Медведев
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндреа Тринкьери
Трент Фрэйзер
logoДеян Радонич
logoсборная России
logoАлександар Джорджевич
logoСергей Карасев
Желимир Обрадович
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В чем выразилось желание стать гражданином РФ, и как Федерация баскетбола может затянивать этот процесс?
Лол,нафиг нужен лег сборной,если это сборная без европейский и мировых турниров.Зато понятно для чего это Зениту,как например ЦСКА с Боломбоем,освободить место под лена.Благо денег у Зенита полно, точнее его спонсора.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
