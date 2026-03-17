Анферни Саймонс и Джейден Айви пропустят как минимум еще неделю

«Чикаго» сообщил о прогрессе Саймонса и Айви, но точных сроков возвращения нет.

«Чикаго» предоставил обновленную информацию о состоянии травмированных защитников Анферни Саймонса и Джейдена Айви. Оба игрока продолжают восстановление, но их возвращение на площадку пока не ожидается в ближайшее время.

Саймонс недавно прошел повторный осмотр и «демонстрирует прогресс» в восстановлении после перелома левого запястья. Следующая оценка его состояния запланирована через 10 дней. 26-летний защитник перешел в «Чикаго» из «Бостона» в дедлайн обменов и успел провести шесть матчей, прежде чем 21 февраля усугубил травму.

Джейден Айви продолжает бороться с болью в левом колене и также «прогрессирует» в рамках реабилитации. Повторный осмотр состоится через неделю. Он не играл с 11 февраля, пропустив 12 матчей подряд, и пропустит как минимум еще три.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Чикаго»
Все-такки Айви травмат.Ну это в данный момент даже хорошо.Переподписать будет легче.А если кто-то кинет в него денег,то отпускать не задумываясь.Саймонс есть ощущение и так уйдет искать пути к гайке.Он весь год играл в бостоне хорошо.
Материалы по теме
НБА. 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Бостон» победил «Финикс» благодаря 41 очку Джейлена Брауна и другие результаты
сегодня, 08:15
30 интересных фактов про 30 команд НБА
вчера, 22:10
Джош Гидди: «Игра изменилась, и трипл‑даблы уже не значат то же, что раньше»
15 марта, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 36 очков Эвана Фурнье помогли «Олимпиакосу» победить «Фенербахче», «Партизан» обыграл «Дубай»
сегодня, 21:13
НБА. «Оклахома» сыграет с «Орландо», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 21:07
Кендрик Перкинс: «Через два-три года мы будем говорить об Эване Мобли так же, как сейчас говорим о Вембаньяме»
сегодня, 21:05
Келдон Джонсон о роли запасного: «Если хочешь побеждать, нужно отбросить свое эго»
сегодня, 20:25
Энтони Эдвардс выбыл на 1–2 недели из-за воспаления правого колена
сегодня, 19:36
Кевин Дюрэнт: «Майкл Джордан мог бы набрать 40 000 очков, если бы не травмы и паузы в карьере»
сегодня, 19:17
Кендрик Перкинс: «Сперс» станут чемпионами НБА в этом году»
сегодня, 18:07
Энтони Эдвардс собрал идеального игрока НБА: «Дриблинг Кайри, бросок Карри, защита Макдэниалса»
сегодня, 17:44
Рэймонд Фелтон: «Эйтон наконец показывает баскетбол, которого от него ждали»
сегодня, 17:17
Winline Basket Cup. «Уралмаш» вырвал победу у «Игокеи»
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия победила Канаду, США встречается с Испанией и другие матчи
сегодня, 21:54Live
Еврокубок. 1/4 финала. «Бахчешехир» победил «Клуж», «Бурк» выиграл у «Цедевиты Олимпии»
сегодня, 21:19
Владислав Коновалов о поражении от «Енисея»: «Короткая ротация сыграла свою роль»
сегодня, 18:44
Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»
сегодня, 18:29
Антон Юдин о матче с «Игокеа»: «Могли выиграть легче, но во второй половине совершили 12 потерь»
сегодня, 18:18
Нэйт Руверс продлил контракт с «Валенсией» до 2028 года
сегодня, 16:45Фото
Зоран Лукич выступил против натурализации Трента Фрэйзера: «У нас есть много своих молодых ребят, которые ждут возможности проявить себя»
сегодня, 16:33
Александр Медведев: «Трент Фрэйзер хочет играть за сборную России, но РФБ затягивает процесс»
сегодня, 16:03
Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»
сегодня, 15:45
Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»
сегодня, 14:45
