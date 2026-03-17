Анферни Саймонс и Джейден Айви пропустят как минимум еще неделю
«Чикаго» предоставил обновленную информацию о состоянии травмированных защитников Анферни Саймонса и Джейдена Айви. Оба игрока продолжают восстановление, но их возвращение на площадку пока не ожидается в ближайшее время.
Саймонс недавно прошел повторный осмотр и «демонстрирует прогресс» в восстановлении после перелома левого запястья. Следующая оценка его состояния запланирована через 10 дней. 26-летний защитник перешел в «Чикаго» из «Бостона» в дедлайн обменов и успел провести шесть матчей, прежде чем 21 февраля усугубил травму.
Джейден Айви продолжает бороться с болью в левом колене и также «прогрессирует» в рамках реабилитации. Повторный осмотр состоится через неделю. Он не играл с 11 февраля, пропустив 12 матчей подряд, и пропустит как минимум еще три.