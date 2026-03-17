Эван Фурнье: «Думаю, доиграю этот контракт с «Олимпиакосом» и завершу карьеру»

Эван Фурнье заявил, что планирует завершить карьеру после истечения контракта с «Олимпиакосом». В интервью L’Equipe 33-летний защитник признался, что все чаще задумывается о жизни после баскетбола, хотя по-прежнему полностью выкладывается на площадке.

«Если честно, думаю, я доиграю этот контракт – и завершу карьеру. Дальше я не планирую продолжать. Я еще не до конца все обдумал и не принял окончательного решения, но такова основная идея. Становится все сложнее справляться с мелочами, которые заставляют меня об этом задуматься.

Не поймите меня неправильно: на тренировках я выкладываюсь на 150 %. Никто не хочет выиграть Евролигу больше, чем я. Но бывают моменты – например, когда я в дороге, – когда я чувствую себя измотанным. Я хочу быть со своими детьми, путешествовать с женой и родителями, наслаждаться жизнью, которой у меня не было до сих пор, потому что баскетбол отнимал все мое время», – сказал француз.

Фурнье подписал с «Олимпиакосом» трехлетний контракт прошлым летом. В текущем сезоне Евролиги он набирает в среднем 11,1 очка, 2,6 передачи и 1,8 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: L’Equipe
