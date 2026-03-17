Йовица Арсич: «Самаре» не хватило глубины ротации для достижения победы»

«Енисей» уверенно переиграл «Самару» на выезде (94:73), и главный тренер красноярцев Йовица Арсич назвал ключом к успеху защиту в первой половине.

«В первой половине мы хорошо сыграли в защите, за исключением последних минут. На протяжении 17 минут мы действовали очень качественно. В какой-то момент казалось, что мы можем легко довести матч до победы, но в нападении расслабились, потеряли фокус и начали допускать ошибки.

У «Самары» много игроков с отличным броском, и когда они играют в защите, то способны наказывать соперника в быстрых атаках. Они продемонстрировали свое качество и сделали игру интересной для зрителей. Однако, думаю, им не хватило глубины ротации для достижения победы.

В последней четверти мы вышли с прежним настроем и начали использовать их слабости в свою пользу – это позволило нам добиться победы», – подытожил сербский специалист.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Енисей» проведет 22 марта на выезде против казанского УНИКСа.

