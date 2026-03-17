  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Владимир Дячок: «Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению ФИБА»

Президент РФБ посетил матч отбора к женскому чемпионату мира по приглашению ФИБА.

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок подвел итоги насыщенного баскетбольного уик-энда в интервью «Матч ТВ». Он отметил успешное проведение «Финала четырех» Кубка России во Владивостоке, визит Андрея Кириленко на матчи квалификации чемпионата мира в Турции и перспективы расширения участия клубов Единой лиги ВТБ в Кубке страны.

«Баскетбольные «выходные» прошли очень насыщенно и эмоционально. Пауза на окно FIBA принесла много баскетбольных активностей и событий у нас в стране. Во Владивостоке прошел «Финал четырех» Кубка России. Убежден в том, что решение отдать место проведения решающей части турнира Дальнему Востоку оправдалось целиком. Эдуард Сандлер провел огромную работу по оформлению локации фактически за месяц. Андрей Кириленко отметил, что с поддержкой губернатора Олега Кожемяко любой турнир можно организовать на самом высоком уровне.

Сами игры стали подтверждением того, что команды весь турнир шли к решающим матчам и доказали, что оказались во Владивостоке не случайно. У МБА‑МАИ был долгий путь к своему первому трофею, и эта уникальная в своем роде дорога увенчалась победой в сложнейшем матче. Вся организация заслужила эту победу, с чем ее и надо поздравить. «Пари Нижний Новгород» в последней атаке дважды бросал на победу, но им в этот раз не повезло. Местная команда «Динамо» провела два сложнейших матча и по праву взяла бронзу турнира. Отдельно отмечу ЦСКА‑2, удививший всех в этом розыгрыше Кубка. У этой молодежи большое будущее.

В Минске наша национальная женская сборная стала победителем Кубка имени Халипского. Ближайший резерв главной команды страны не только провел три отличных матча, игроки получили необходимую практику перед стартующим скоро плей‑офф премьер‑лиги.

Андрей Кириленко посетил квалификацию к женскому чемпионату мира в Турции по приглашению FIBA.

Сейчас нам стоит подумать над тем, как привлечь к участию в Кубке России больше команд Единой лиги ВТБ, в первую очередь тех, которые не попадают во внутренний кубок лиги. Практика даже этого розыгрыша показала, что и «Нижний Новгород, и МБА‑МАИ получили только плюсы от участия в турнире», – отметил Дячок.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
logoРФБ
logoВладимир Дячок
чемпионат мира-2026 жен
logoАндрей Кириленко
logoсборная России жен
Эдуард Сандлер
logoМБА-МАИ
logoБК Пари Нижний Новгород
Кубок России
logoЦСКА
Динамо-Владивосток
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
